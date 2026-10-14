熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 俄羅斯鼠疫 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
地產
出版：2026-Oct-14 12:30
更新：2026-Oct-14 12:30

沙田第一城兩房搶手！售價見近月高位 呎價達1.47萬｜藍籌屋苑

分享：
147

沙田第一城兩房搶手！售價見近月高位 呎價達1.47萬｜藍籌屋苑

整體二手交投回升，藍籌屋苑沙田第一城兩房單位近期相當搶手，議價幅度收窄，最新一個兩房單位僅減價10萬元，以450萬元售出，逼近近月高位水平。

世紀21奇豐物業第一城分行高級分行經理袁麗詩表示，市場最新錄得沙田第一城39座低層H室成交，單位實用面積約304方呎，兩房間隔，坐向東北望園景。原叫價458萬元，最終僅減價10萬元或約2.2%，以448萬元沽出，呎價約14,737元。

據了解，原業主於2010年以198萬元低價購入單位，持貨約16年沽售，帳面獲利250萬元，單位期內升值近1.3倍。

ST147

沙田第一城兩房單位近期相當搶手。(資料圖片)

洗冷氣機教學專家教路｜（am730製圖） 洗冷氣機教學專家教路｜電費貴原因（am730製圖） 洗冷氣機教學專家教路｜1.拆下外殼濾網（am730製圖） 洗冷氣機教學專家教路｜2.在冷氣機底墊垃圾袋（am730製圖） 洗冷氣機教學專家教路｜3.往蒸發器位置噴發清潔劑（am730製圖） 洗冷氣機教學專家教路｜4.隔塵網風乾後放回原位（am730製圖）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務