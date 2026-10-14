中環永安集團大廈高層海景優質戶放售 意向價1億｜商廈市況

隨著港島核心區優質商廈吸納情況不俗，更有不少跨國及內地企業回流中環，帶動區內空置率持續回落，可作出租的商業樓面愈見緊張，令商廈租金可望止跌回穩。有業主趁市況回調即委託中原(工商舖)作獨家代理，放售旗下持有多時的中環永安集團大廈高層03至07室，意向呎價約1.7萬元，意向價約1億元。

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事何德成表示，是次獨家代理項目位於中環德輔道中71號永安集團大廈28樓03至07室，建築面積約5,912方呎，現以意向呎價約1.7萬元，總意向價約1億元放售，物業目前已交吉，市值呎租逾40元水平，租金回報相當穩健。何氏補充，是次放售的物業地理位置極佳，單位開則四正實用，且位於大廈高層，景觀開揚，空間感極強，部份位置更可前瞻海景，為企業提供高質素的辦公環境。此外，單位正對電梯口，商務形象鮮明，可為企業帶來宣傳推廣之效；內部更附設全裝修並已配備來去水設施，大大節省新買家的裝修成本及進駐時間。