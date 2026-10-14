中環永安集團大廈高層海景優質戶放售 意向價1億｜商廈市況

隨著港島核心區優質商廈吸納情況不俗，更有不少跨國及內地企業回流中環，帶動區內空置率持續回落，可作出租的商業樓面愈見緊張，令商廈租金可望止跌回穩。有業主趁市況回調即委託中原(工商舖)作獨家代理，放售旗下持有多時的中環永安集團大廈高層03至07室，意向呎價約1.7萬元，意向價約1億元。
中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事何德成表示，是次獨家代理項目位於中環德輔道中71號永安集團大廈28樓03至07室，建築面積約5,912方呎，現以意向呎價約1.7萬元，總意向價約1億元放售，物業目前已交吉，市值呎租逾40元水平，租金回報相當穩健。何氏補充，是次放售的物業地理位置極佳，單位開則四正實用，且位於大廈高層，景觀開揚，空間感極強，部份位置更可前瞻海景，為企業提供高質素的辦公環境。此外，單位正對電梯口，商務形象鮮明，可為企業帶來宣傳推廣之效；內部更附設全裝修並已配備來去水設施，大大節省新買家的裝修成本及進駐時間。
何德成指出，物業座落於中環黃金交匯點，大廈鄰近港鐵中環站及香港站，可連接港島綫、荃灣綫及機場快綫；大廈設有專用行人天橋直接通往交易廣場及國際金融中心，並一路延伸至中環碼頭，可不受天氣影響自由出入。門外亦匯聚巴士、小巴、的士及電車站，四通八達；加上鄰近的萬宜大廈及中環中心提供充裕泊車位，可支援高效率的行政及商務往來。該廈前身為著名的「聯邦大廈」，深具商業底蘊，大廈大堂翻新後光鮮大氣，專業穩重，屬中環核心區內少有的分拆業權地標商廈，流通量與保值能力極強。永安集團大廈長年深受金融、證券、名醫診所及本地實力企業青睞，不論是企業買家買入自用以提升品牌形象，抑或投資者買入收取穩定租金回報，均為港島核心商業區不可多得的精明選擇。
中環指標商廈空置率持續改善 業主叫價克制出貨意欲強
何德成稱，近期中環區寫字樓頻受外資及內地企業追捧，空置率持續改善，據中原(工商舖)資料，8月中環寫字樓空置率已回落至9.4%的個位數水平，按月及按年分別改善0.34及4.28個百分點。同時，參照近期中環區指標商廈買賣成交，如中環中心中高層半層樓面相繼以呎價約1.94萬元及2萬元先後易手，以及環球大廈低層單位以呎價約1.88萬元成交，可見核心區優質商廈承接力強勁。是次放盤意向呎價僅約1.8萬元，訂價相當克制，性價比及抗跌力均屬同區前列。
何德成分析，中環核心區商廈具備極強的資產保值與抗跌力，是次放售的永安集團大廈單位兼具高層海景、全裝修、來去水及正對電梯口等多重優勢，加上叫價親民，預計將迅速獲長線投資客垂青，同時亦可吸引金融機構、醫務診所及各類專業機構購入自用。