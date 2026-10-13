熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 俄羅斯鼠疫 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
地產
出版：2026-Oct-13 23:30
更新：2026-Oct-13 23:30

澄林樓書｜提供26幢洋房 面積最大2867呎 部分設電梯及泳池｜西貢新盤

分享：
2867

澄林樓書｜提供26幢洋房 面積最大2867呎 部分設電梯及泳池｜西貢新盤

蘭桂坊集團、遠東發展(035)及顯利工程合作發展的西貢蠔涌洋房住宅項目「澄林」周二(13)公布售樓說明書，提供26幢獨立洋房。項目預計關鍵日期為202761日，樓花期長約8個月。發展商表示，項目現正籌備現樓裝修示範單位予公眾参觀，預計短期內可取得入伙紙。

蘭桂坊地產銷售及市場推廣總監(住宅項目)羅穎芝表示，「澄林」提供26幢獨立洋房，全屬四房四套間隔，實用面積介乎1,8772,867方呎，並連354914方呎花園。每幢洋房樓高3層，另設天台。地下層與層之間高度為4.5米，一樓及二樓亦最高達3.75米，部分單位更設私人電梯及泳池。

181 COVER 181 LAYOUT1 181 LAYOUT 181 V1 181 V2 181 V3 181 V5 181 V6 181 V7 181 V8 181 V9 181 V10 181 V11 181 V12 181 V15 181 V16 181 V17 181 V18 181 V19 181 V20 181 V21 181 V22 181 V23 181 V25 181 V26 181 V27 181 V28 181 V29 181 V30 181 CARPARK1 181 CARPARK2 181 CARPARK3

據樓書顯示，面積最細為洋房17182728號，實用面積均為1,877方呎，連84236方呎庭院、457方呎平台、354432方呎花園，以及87方呎天台。

至於面積最大為洋房3號及5號，實用面積同為2,867方呎，連132133呎庭院、675方呎平台、910914方呎花園，以及142方呎天台，並內置私人電梯及泳池。

遠東發展地產總裁方文昌表示，近期西貢區受新盤帶動不乏成交，高端買家持續入市，項目上載樓書，正籌備現樓裝修示範單位予公眾参觀，預計短期內可取得入伙紙，深信憑藉項目優越的地理位置及獨特的低密度度假式設計，將可吸引更多追求優質生活的買家入市。

181CLEARWATER

「澄林」預計關鍵日期為2027年6月1日，樓花期長約8個月。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務