澄林樓書｜提供26幢洋房 面積最大2867呎 部分設電梯及泳池｜西貢新盤

蘭桂坊地產銷售及市場推廣總監(住宅項目)羅穎芝表示，「澄林」提供26幢獨立洋房，全屬四房四套間隔，實用面積介乎1,877至2,867方呎，並連354至914方呎花園。每幢洋房樓高3層，另設天台。地下層與層之間高度為4.5米，一樓及二樓亦最高達3.75米，部分單位更設私人電梯及泳池。

蘭桂坊集團、遠東發展(035)及顯利工程合作發展的西貢蠔涌洋房住宅項目「澄林」周二(13日)公布售樓說明書，提供26幢獨立洋房。項目預計關鍵日期為2027年6月1日，樓花期長約8個月。發展商表示，項目現正籌備現樓裝修示範單位予公眾参觀，預計短期內可取得入伙紙。

據樓書顯示，面積最細為洋房17、18、27及28號，實用面積均為1,877方呎，連84至236方呎庭院、457方呎平台、354至432方呎花園，以及87方呎天台。

至於面積最大為洋房3號及5號，實用面積同為2,867方呎，連132及133呎庭院、675方呎平台、910及914方呎花園，以及142方呎天台，並內置私人電梯及泳池。

遠東發展地產總裁方文昌表示，近期西貢區受新盤帶動不乏成交，高端買家持續入市，項目上載樓書，正籌備現樓裝修示範單位予公眾参觀，預計短期內可取得入伙紙，深信憑藉項目優越的地理位置及獨特的低密度度假式設計，將可吸引更多追求優質生活的買家入市。