最快下周上樓書 長實錦田萬芊 提供327伙

由長江實業發展，位於元朗錦田錦泰路項目昨命名為「萬芊」(Montage)，提供327伙，該項目最快下周上載樓書，而示範單位及展銷廳則目標在本月內開放，而該項目鄰近港鐵錦上路站。被問到對樓市走勢有何看法，長江實業執行董事趙國雄表示，樓市正逐漸平穩，商業房地產亦慢慢恢復，長遠對樓市有信心。

萬芊提供分層戶及洋房，有242伙分層住宅單位，戶型涵蓋1房至2房間隔，實用面積介乎238至448呎，當中逾五成半為1房間，2房單位則佔約四成多，並設連花園及連天台之特色戶。另有85幢花園洋房，實用面積介乎497至1,030呎，提供2房至4房戶型。萬芊預計於2027年12月底落成。