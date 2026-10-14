最快下周上樓書 長實錦田萬芊 提供327伙

由長江實業發展，位於元朗錦田錦泰路項目昨命名為「萬芊」(Montage)，提供327伙，該項目最快下周上載樓書，而示範單位及展銷廳則目標在本月內開放，而該項目鄰近港鐵錦上路站。被問到對樓市走勢有何看法，長江實業執行董事趙國雄表示，樓市正逐漸平穩，商業房地產亦慢慢恢復，長遠對樓市有信心。
萬芊提供分層戶及洋房，有242伙分層住宅單位，戶型涵蓋1房至2房間隔，實用面積介乎238至448呎，當中逾五成半為1房間，2房單位則佔約四成多，並設連花園及連天台之特色戶。另有85幢花園洋房，實用面積介乎497至1,030呎，提供2房至4房戶型。萬芊預計於2027年12月底落成。
楊桂玲補充，項目軟銷工作即將展開，位於尖沙咀港景匯的售樓處及示範單位準備工作亦已進入最後階段，最快下星期內會上載樓書及開放展銷廳。被問到定價策略，楊桂玲指考慮到萬芊的獨特性，兩房洋房較難在市場上找到同類比較，坦言不會有「深水炸彈價」推盤。
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其他新盤方面，新地(016)發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C(2)期將於本周六首輪價單銷售142伙，新地代理執行董事陳漢麟表示，新鴻基地產(016)旗下西沙「SIERRA SEA」第2C(2)期暫收逾1.3萬票，以首輪價單發售142伙計，超額逾90倍；項目夥中銀香港(2388)為買家推出「特優先P後H」按揭計劃。
越秀地產(123)旗下油塘新盤擎海I，將於周六進行次輪銷售238伙，以價單形式推售220伙單位，扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由384.01萬元起，折實呎價由13,012元起，截至昨日中午累收近4.1萬票，超額認購約185倍，明天2時截票。