中原地產榮獲「最佳管理實踐獎」銀獎 「中原估算」AI估價覆蓋全港130萬私樓

中原地產作為行業的領航者，多年來致力利用科技與數據賦能，為市民提供透明、全面且具前瞻性的樓市資訊，持續優化客戶體驗。中原去年推出結合中原大數據及AI模型推算的「中原估算」，每周提供全港130萬個私人住宅單位的估算價，截至今年8月底已錄得超過2,000萬次的單位估算價查詢，平均每日高達5.5萬次，深受廣大市民及業主的信賴與支持。憑藉此項卓越房地產科技(Prop-Tech)應用及數據驅動的管理創新，中原地產新近榮獲香港管理專業協會(HKMA)「優質管理獎—最佳管理實踐獎」銀獎殊榮。
中原數據科技首席科技總監吳煒溢在日前的頒獎禮上，代表中原接受獎項。中原集團行政總裁施俊嶸、副總裁鄭叔倫、中原數據科技行政總裁彭詩建及首席項目總監陳冠忠等多名管理層亦親臨現場，共同見證中原品牌在房地產科技的卓越表現及專業肯定。
中原地產作為行業的領航者，多年來致力利用科技與數據賦能，為市民提供透明、全面且具前瞻性的樓市資訊，持續優化客戶體驗。中原去年推出結合中原大數據及AI模型推算的「中原估算」，每周提供全港130萬個私人住宅單位的估算價，截至今年8月底已錄得超過2,000萬次的單位估算價查詢，平均每日高達5.5萬次，深受廣大市民及業主的信賴與支持。憑藉此項卓越房產科技應用及數據驅動的管理創新，中原地產新近榮獲香港管理專業協會(HKMA)「優質管理獎 — 最佳管理實踐獎」銀獎殊榮。
中原數據科技首席科技總監吳煒溢在日前的頒獎禮上，代表中原接受獎項。中原集團行政總裁施俊嶸、副總裁鄭叔倫、中原數據科技行政總裁彭詩建及首席項目總監陳冠忠等多名管理層亦親臨現場，共同見證中原品牌在房地產科技的卓越表現，再次獲得專業肯定。
HKMA「優質管理獎」是本港管理界的最高榮譽之一，備受推祟。評審讚賞中原能針對單幢樓及舊樓缺乏透明估價數據的市場痛點，首創「虛擬地產」概念，運用AI深度神經網絡(DNN)，結合與政府統計處共同開發的「樓宇組群」方案，將性質相近的單幢樓宇組成虛擬屋苑，為成交疏落的樓宇提供更具參考價值的估算數據，展現卓越的創新能力，並讚揚此方案顯著提升了機構效能與社會福祉。中原估算推出至今，已錄得超過2,000萬次單位估算價查詢，是次獲獎不但肯定中原在房地產科技上的出色創新表現，亦彰顯品牌持續實踐「公開資訊，公平交易」的理念，更印證了中原在優質管理、科技研發以及提升客戶體驗上的卓越成果。未來，中原會繼續秉持初心，積極推動創新融入房產科技發展，為大眾帶來更加便利的地產資訊及服務體驗。