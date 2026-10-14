中原地產榮獲「最佳管理實踐獎」銀獎 「中原估算」AI估價覆蓋全港130萬私樓

中原地產作為行業的領航者，多年來致力利用科技與數據賦能，為市民提供透明、全面且具前瞻性的樓市資訊，持續優化客戶體驗。中原去年推出結合中原大數據及AI模型推算的「中原估算」，每周提供全港130萬個私人住宅單位的估算價，截至今年8月底已錄得超過2,000萬次的單位估算價查詢，平均每日高達5.5萬次，深受廣大市民及業主的信賴與支持。憑藉此項卓越房地產科技(Prop-Tech)應用及數據驅動的管理創新，中原地產新近榮獲香港管理專業協會(HKMA)「優質管理獎—最佳管理實踐獎」銀獎殊榮。

中原數據科技首席科技總監吳煒溢在日前的頒獎禮上，代表中原接受獎項。中原集團行政總裁施俊嶸、副總裁鄭叔倫、中原數據科技行政總裁彭詩建及首席項目總監陳冠忠等多名管理層亦親臨現場，共同見證中原品牌在房地產科技的卓越表現及專業肯定。 中原地產作為行業的領航者，多年來致力利用科技與數據賦能，為市民提供透明、全面且具前瞻性的樓市資訊，持續優化客戶體驗。中原去年推出結合中原大數據及AI模型推算的「中原估算」，每周提供全港130萬個私人住宅單位的估算價，截至今年8月底已錄得超過2,000萬次的單位估算價查詢，平均每日高達5.5萬次，深受廣大市民及業主的信賴與支持。憑藉此項卓越房產科技應用及數據驅動的管理創新，中原地產新近榮獲香港管理專業協會(HKMA)「優質管理獎 — 最佳管理實踐獎」銀獎殊榮。