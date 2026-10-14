高力：海外資金重返香港商業地產市場 甲級寫字樓連續六季錄正吸納量｜工商舖

物業顧問高力發布《2026年第三季市場報告》，指出香港商業房地產市場於2026年第三季進一步穩步增長。寫字樓租賃需求連續六季錄得正吸納量，旅遊業復甦持續支持零售市場，而出口增長則為工業市場部分行業帶來支持。投資市場表現亦保持穩健，教育相關資產及海外資金重返市場成為主要推動力。 高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，香港商業房地產市場於2026年第三季持續改善。優質寫字樓及教育相關資產需求尤為突出，儘管融資成本維持高位，租戶及投資者仍積極物色具長遠價值的機遇。市場復甦步伐因行業及區域而異，但隨著寫字樓吸納量改善、訪港旅客增長及跨境資金回流，市場前景正逐漸明朗。

寫字樓租賃市場進一步改善 2026年第三季，香港甲級寫字樓租賃市場進一步改善，全港淨吸納量達正101萬方呎，為連續第六個季度錄得正吸納量。金融機構相關租戶，尤其是量化交易公司，成為中環及九龍站主要租賃成交的推動力。 中環及金鐘繼續跑贏整體市場，空置率降至9.1%，為四年來首次重返單位數水平。租金升幅主要集中於優質甲級商廈，其中頂級甲級商廈租金年初至今上升17.1%，中環及金鐘租金則上升9.7%，而整體甲級寫字樓租金僅錄得0.8%的升幅。相反，九龍東租金年初至今下跌5.8%。

高力香港企業客戶服務主管顏慧萍指出，核心商業區優質辦公空間需求預計將持續領先整體市場。企業上市活動回暖、基金及家族辦公室稅務優惠，以及香港黃金交易平台的建立，均有助帶動中環寫字樓需求。我們預計2026年中環及金鐘租金將錄得逾10%的升幅。至於非核心商業區市場則仍以租戶主導，預計九龍東租金全年跌幅將超過5%。

料今年核心區街舖租金將升 3% 受惠於旅遊業持續復甦，香港零售市場於第三季保持改善勢頭。8月份訪港旅客人次約550萬，按年上升6%，創疫情後單月新高。個人護理品牌及內地教育機構成為街舖市場的新租賃需求來源。租戶繼續偏好策略性地段，以及配套完善、可即時投入營運的舖位。受核心區優質舖位供應有限及租戶組合趨向多元化支持，整體核心區街舖租金年初至今上升1.8%，按年則漲2.3%。 高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵稱，訪港旅客增長、節日消費及大型盛事活動將繼續支持第四季零售市場表現。個人護理、教育及內地餐飲品牌的擴張將持續帶動核心區租賃需求，反映消費模式正由奢侈品轉向日常及體驗式消費；預計2026年全年核心區街舖租金將上揚約3%。

工業物業租金全年恐跌 8% 2026年第三季，香港整體工業物業空置率回落至9.9%，主要由於業主提供更具吸引力的租賃條件。倉庫租金按季下跌0.8%，連續十一個季度錄得跌幅，較2023年高位累積回調19%。租賃需求主要來自第三方物流及電子產品相關企業，受半導體及先進電子產品出口增長帶動，而其他行業需求則相對疲弱。 高力香港企業客戶服務主管顏慧萍說，預計工業租金於2026年仍將面對壓力，全年跌幅約8%。然而，政府計劃將香港黃金儲存容量提升至2,000噸以上，並建立中央黃金結算系統，有望帶動高價值物流及專業倉儲設施的中長期需求。此外，北部都會區發展帶動棕地作業者搬遷，支持第三方物流營運整合，並帶動該區交通便利的物流樞紐租賃需求。