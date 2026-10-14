SIERRA SEA第2C(2)期首輪暫收逾1.85萬票 住戶享GO PARK Aqua六大禮遇｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期市場反應熱烈，新地代理執行董事陳漢麟透露，截至今日(14日)暫收到逾1.85萬票，以周六(17日)首輪價單發售142伙計算，超額認購逾129倍。 陳漢麟表示，入票客群中不少為大手客，亦出現「租轉買」客人上升趨勢。客源方面約40%來自港島及九龍區，餘下約60%為新界區，主要來自沙田、馬鞍山、西貢及大埔區，將於明天(15日)下午4點截票。他稱，為配合項目第2C(2)期推出，「GO PARK Aqua」新增六大禮遇，涵蓋水上運動常規課程、海上跑車體驗、浪漫日落包船之旅、滑水體驗，以及婚禮和派對場地預訂，將惠及發展項目各期數住戶。

康業服務有限公司「GO PARK Sports」總監朱國庭稱，六大新增禮遇包括「GO PARK Aqua」指定水上運動常規課程九折優惠，當中包括獨木舟及直立板。「GO PARK Aqua」同時亦有兩項與FIAT海上跑車聯乘的專屬禮遇。西沙灣發展項目之住戶可以優惠價享有30分鐘加長版水上體驗，乘坐以經典FIAT車型為設計的海上跑車，與親友一同感受航遊海上的新鮮樂趣。若希望細味黃昏海岸景致，住戶亦可享「FIAT海上跑車包船1.5小時浪漫日落遊九折優惠」。另住戶預訂「GO PARK Aqua」海濱派對場地亦可享九折優惠；預訂婚禮場地亦可享特別禮遇，如免費額外場地布置。