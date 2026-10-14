50指標屋苑買賣跌至九周新低 利嘉閣：短期內未有運行 低位窄幅整固｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市區低價大型新盤開售，搶去不少代理兵力及市場焦點，令二手市場持續受壓。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(5至11日)只錄得51宗買賣個案，較前周(9月28日至10月4日)的62宗回落18%，連跌兩周兼創近9周新低，反映一手開售強勢下，二手交投顯著放緩。

按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，九龍區則按周微升。當中新界區21個指標屋苑上周共錄24宗買賣，較前周的34宗減少29%，其中荃灣中心、珀麗灣及柏慧豪園交投量由前周的2宗，減半至上周的1宗；嘉湖山莊期內錄得6宗成交，按周跌14%；而YOHO TOWN在期內逆市錄1倍的升幅，上周錄2宗成交。