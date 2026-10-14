50指標屋苑買賣跌至九周新低 利嘉閣：短期內未有運行 低位窄幅整固｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市區低價大型新盤開售，搶去不少代理兵力及市場焦點，令二手市場持續受壓。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(5至11日)只錄得51宗買賣個案，較前周(9月28日至10月4日)的62宗回落18%，連跌兩周兼創近9周新低，反映一手開售強勢下，二手交投顯著放緩。
按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑交投量雙雙下挫，九龍區則按周微升。當中新界區21個指標屋苑上周共錄24宗買賣，較前周的34宗減少29%，其中荃灣中心、珀麗灣及柏慧豪園交投量由前周的2宗，減半至上周的1宗；嘉湖山莊期內錄得6宗成交，按周跌14%；而YOHO TOWN在期內逆市錄1倍的升幅，上周錄2宗成交。
港島區方面，8個指標屋苑上周僅錄5宗買賣，較前周的7宗減少29%，其中杏花邨上周錄1宗交投，較前周少50%；而康怡花園上周錄3宗成交，按周逆市升兩倍，海怡半島上周亦錄得1宗成交；至於區內其餘五個屋苑上周齊齊「交白卷」，暫未錄得成交。
九龍區21個指標屋苑上周共錄22宗交投，較前周的21宗上升5%，其中海逸豪園上周錄得3宗買賣，按周升兩倍；淘大花園及將軍澳中心各錄2宗成交，分別較前周增加一倍；麗港城期內錄得3宗交投，按周升50%。
「零成交」屋苑按周增40%
此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有21個屋苑錄得「零成交」，較前周的15個增加40%，當中港島區及新界區各佔5個及9個屋苑，九龍區則佔7個(詳見表一)。
陳海潮指出，市場目前並沒有明顯的利好或利淡因素，二手業主減價意欲不大，與買家期望存在落差；反之準買家均紛紛先在一手市場碰運氣，故令二手表現持續膠著。展望本周，一手市場仍然浪接浪推盤，新盤的首批及次輪齊出，再次鎖定市場購買力，料短期內50指標屋苑仍未有運行，交投將繼續在低位窄幅整固，於50餘宗水平徘徊。