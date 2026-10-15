發展商以價換量搶攻 二手暫捱打

沉寂多時的一手樓市近日重新「撻着」，發展商接連以震撼低價出擊，新盤搶客浪接一浪，即時搶去全城焦點，二手樓在第四季開局已面臨捱打局面，部份業主更將單位轉租避風頭。
事實上，一手市場自2025年2月起，已連續16個月每月錄得逾千宗成交，直至今年6月才斷纜。6月及7月成交量分別回落至約850宗及約817宗，連續兩月跌穿千宗，反映第二季末在加息及觀望氣氛下，購買力一度放緩。
一手9月重上1430宗
發展商隨即於第三季尾變陣，以貼市甚至低市價重新部署，其中8月推出的叡璟，開價更與新界區新盤相若，成功引爆購買力，成為扭轉大市的關鍵。踏入第四季，氣勢得以延續，作為今季首個推售的全新盤，越秀地產(123)旗下油塘「擎海I」首批折實平均呎價更跌穿1.4萬元，較2023年長江實業集團(1113)同區「親海駅」當年呎價14,997元更低，創近十年九龍市區新盤新低，發展商棄價取量策略立竿見影，不夠一星期已收逾3萬票，超額認購逾百倍。
在低價促銷帶動下，一手成交於8月及9月分別回升至約1,095宗及約1,430宗，重上千宗水平，其中9月更創近4個月新高。銷情回暖固然有助發展商去庫存，但亦令二手市場即時受壓，第三季已呈現價量齊跌格局。
CCL第三季跌0.42% 終止4季升勢
事實上，近期二手樓價升勢已明顯放慢，中原城市領先指數CCL已連跌兩周累跌1.3%，今年第三季更終止連續4季升勢，按季回落0.42%。至於被視為樓市寒暑表的十大屋苑，據中原統計9月僅錄96宗成交，按月急跌33%，是自2023年7月錄99宗以來，3年多首次單月跌穿100宗大關。
踏入第四季，樓市將續由一手主導。據統計，2026年一手成交至今已突破1.5萬宗，全年有望挑戰去年約2萬宗的水平。在多個新盤排隊出擊下，10月一手交投將再掀高潮，全月有望錄得逾2,000宗，按月升逾三成。
二手成交放緩，除了因新盤搶客，亦與租金升勢強勁有關。租金持續向上，令部分業主叫價態度轉硬，不到價寧願封盤轉租。在買家追價意欲不高、業主又不願大幅讓步下，短期內二手市場再度陷入拉踞局面，後市走向仍要視乎外圍息口等因素，始終市場預期美國加息周期尚未完結，年底前仍有再加一次息的可能。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑