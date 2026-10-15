發展商以價換量搶攻 二手暫捱打

沉寂多時的一手樓市近日重新「撻着」，發展商接連以震撼低價出擊，新盤搶客浪接一浪，即時搶去全城焦點，二手樓在第四季開局已面臨捱打局面，部份業主更將單位轉租避風頭。

事實上，一手市場自2025年2月起，已連續16個月每月錄得逾千宗成交，直至今年6月才斷纜。6月及7月成交量分別回落至約850宗及約817宗，連續兩月跌穿千宗，反映第二季末在加息及觀望氣氛下，購買力一度放緩。

一手 9 月重上 1430 宗

發展商隨即於第三季尾變陣，以貼市甚至低市價重新部署，其中8月推出的叡璟，開價更與新界區新盤相若，成功引爆購買力，成為扭轉大市的關鍵。踏入第四季，氣勢得以延續，作為今季首個推售的全新盤，越秀地產(123)旗下油塘「擎海I」首批折實平均呎價更跌穿1.4萬元，較2023年長江實業集團(1113)同區「親海駅」當年呎價14,997元更低，創近十年九龍市區新盤新低，發展商棄價取量策略立竿見影，不夠一星期已收逾3萬票，超額認購逾百倍。