滾筒洗衣機膠條發霉要及時清潔 梳打粉及稀釋漂白水低成本除霉

打開滾筒式洗衣機（ front-loading washing machine），迎面撲來難聞霉味，甚至發現機門橡膠圈 (膠邊) 佈滿抹不掉的黑色霉斑？膠圈發霉不單影響外觀，更會污染衣物。要徹底解決膠圈發霉與異味，重點在於了解成因、掌握正確除霉步驟及養成日常防霉習慣。
為甚麼洗衣機膠邊特別容易發霉？
前置式滾筒洗衣機雖然省水且不傷衣料，但機門膠圈卻極易成為霉菌溫床，主因有三：
褶皺結構容易積水
膠圈多層凹槽設計雖能防漏水，卻極易積存洗滌殘水。若未有及時擦乾，內部高濕度可維持數小時以上，提供霉菌發芽環境。
洗劑與污垢殘留
衣物脫落的皮屑、油脂及纖維，結合未完全溶解的洗衣液或柔順劑，會在膠圈內側形成薄膜，成為霉菌的營養來源。
本地環境濕度高
香港春夏季相對濕度經常高達百分之八十以上，若洗衣後機內長時間處於密封狀態，霉菌孢子便會迅速扎根生長。
膠邊發霉不處理 對幼童長者影響大
忽視膠邊發霉會對健康與家電壽命帶來隱患：
衣物二次污染與皮膚過敏
霉菌孢子會隨水流附著在衣物上。長期穿著受污染的衣物，容易引發皮膚瘙癢、紅疹或過敏，對幼童及長者影響尤甚。
殘留難聞異味
霉菌代謝產生的揮發性氣味會瀰漫整個機身，導致洗淨的衣物依然帶有陣陣悶臭味。
膠圈老化損壞
霉菌菌絲會深入破壞橡膠結構，加速膠條硬化、變質甚至龜裂，最終引致機門漏水，需花費高昂費用更換零件。
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滾筒洗衣機膠邊除霉兩大方法
處理膠圈發霉需要視乎發霉嚴重程度，選用適當的工具與步驟。以下整理了兩種在家即可執行的清潔方案：
除霉方法一：梳打粉 (適合輕微污垢)
適用於膠圈表面剛出現少量污垢或微小霉點的情況。梳打粉屬弱鹼性，具備良好的去污與除臭能力，且性質溫和。
混合塗抹
將適量梳打粉加入少量清水，調配成濃稠的糊狀物。
細緻刷洗
翻開橡膠密封圈的凹槽，將調好的梳打粉糊均勻塗抹在有污垢或微小黑點的位置，靜置約十五分鐘後，使用舊牙刷或軟毛刷輕柔刷洗凹槽內側。
擦乾沖洗
清潔完成後，用濕布徹底擦淨殘餘粉末，最後使用乾毛巾將膠圈徹底擦乾。
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除霉方法二：稀釋漂白水 (適合頑固霉斑)
當黑色霉斑已經深層滲透進橡膠組織時，一般的刷洗通常難以奏效。此時需要利用含氯漂白水的強氧化作用來分解霉菌。
準備工具
戴上家用橡膠手套及口罩，並開啟窗戶或抽氣扇，確保室內環境空氣流通。
稀釋漂白水
將家用漂白水與清水按一比四十九的比例稀釋。
濕敷黑點
將廚房紙巾剪成條狀，浸透稀釋漂白水後，緊密塞入膠圈褶皺及凹槽內，確保紙巾完全貼服覆蓋所有黑色霉斑。
靜置發揮作用
保持濕敷二至四小時 (若黑點根深蒂固，亦可靜置過夜，讓漂白水充分滲透橡膠組織)。
清潔與空機運轉
取下紙巾後，用濕布將殘留的漂白水徹底擦拭乾淨。(注意：完成擦拭後，必須啟動一次空機過水程序，確保將殘餘的氯味及化學物質徹底清洗乾淨，以免損害日後洗滌的衣物。)
提示：漂白水具腐蝕性，過於頻繁使用會導致橡膠變質變脆，建議僅作為頑固霉斑的深層處理手段，不宜作為每週例行保養。
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日常如何保養與清洗洗衣機？
要防止膠邊再次發霉
平時應養成以下防霉習慣，並定期進行全機清潔：
保持通風與擦乾積水
洗衣後切勿關門，應打開機門與洗劑抽屜一至兩小時通風，並隨手用乾布擦乾膠圈凹槽內的積水。
適量洗劑與即時取衣
避免使用過量洗衣液，以免殘留成為霉菌養份；洗衣程序結束後應儘快取出衣物晾曬。
定期使用滾筒清潔劑
每隔一至兩個月，將適量洗衣機滾筒清潔劑直接倒入空置的滾筒內，運行「滾筒清潔」模式或攝氏六十度以上的高溫洗程空機清洗一次，即可徹底分解夾層內的污垢油脂，消除源頭異味。