滾筒洗衣機膠條發霉要及時清潔 梳打粉及稀釋漂白水低成本除霉

膠圈多層凹槽設計雖能防漏水，卻極易積存洗滌殘水。若未有及時擦乾，內部高濕度可維持數小時以上，提供霉菌發芽環境。

前置式滾筒洗衣機雖然省水且不傷衣料，但機門膠圈卻極易成為霉菌溫床，主因有三：

打開滾筒式洗衣機（ front-loading washing machine），迎面撲來難聞霉味，甚至發現機門橡膠圈 (膠邊) 佈滿抹不掉的黑色霉斑？膠圈發霉不單影響外觀，更會污染衣物。要徹底解決膠圈發霉與異味，重點在於了解成因、掌握正確除霉步驟及養成日常防霉習慣。

衣物脫落的皮屑、油脂及纖維，結合未完全溶解的洗衣液或柔順劑，會在膠圈內側形成薄膜，成為霉菌的營養來源。

霉菌代謝產生的揮發性氣味會瀰漫整個機身，導致洗淨的衣物依然帶有陣陣悶臭味。

霉菌孢子會隨水流附著在衣物上。長期穿著受污染的衣物，容易引發皮膚瘙癢、紅疹或過敏，對幼童及長者影響尤甚。

滾筒洗衣機膠邊除霉兩大方法

處理膠圈發霉需要視乎發霉嚴重程度，選用適當的工具與步驟。以下整理了兩種在家即可執行的清潔方案：

除霉方法一：梳打粉 (適合輕微污垢)

適用於膠圈表面剛出現少量污垢或微小霉點的情況。梳打粉屬弱鹼性，具備良好的去污與除臭能力，且性質溫和。

混合塗抹

將適量梳打粉加入少量清水，調配成濃稠的糊狀物。

細緻刷洗

翻開橡膠密封圈的凹槽，將調好的梳打粉糊均勻塗抹在有污垢或微小黑點的位置，靜置約十五分鐘後，使用舊牙刷或軟毛刷輕柔刷洗凹槽內側。