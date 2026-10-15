東涌踏入無人駕駛新時代 百度「蘿蔔快跑」舉辦試乘 利嘉閣劉俊傑：該區物業價值看高一線

香港智慧城市發展邁向新里程！百度自動駕駛平台「蘿蔔快跑(Apollo Go)」將於10月20日起，在東涌舉辦本港首個走入社區的公眾試乘活動。利嘉閣地產東涌區高級營業董事劉俊傑表示，「蘿蔔快跑」在港測試里程已接近28萬公里，今次落戶東涌，標誌着東涌全速發展為智慧新城，區內物業長遠價值看高一線。

劉俊傑指出，東涌背靠港珠澳大橋及鐵路網，為連接機場與大灣區的核心樞紐，區內租務及居住需求十分旺盛。以指標屋苑映灣園為例，現時平均實用呎租維持約29元至30元水平；而緊鄰創科概念的東環，平均實用呎租更達34元至35元，反映創科產業與智慧基建對區內物業價值具實質支撐作用。隨着創科項目落地，將持續吸引人才及專業家庭定居，帶動買賣與租務需求，長遠更有望與北部都會區自動駕駛項目產生區域聯動效應。