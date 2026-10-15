市建局土瓜灣道/榮光街重建項目招標 11月11日截標 估值逾40億

萊坊執行董事及大中華區估價諮詢部主管方耀明表示，上述土瓜灣道/榮光街發展項目，以市建局的規模而言不算太大，配合未來啟德及九龍東發展，相信會受到發展商關注。他預計，該地皮每方呎樓面地價介乎約7,500元至8,500元，地皮總值約40億至46億元。

是次招標項目於9月17日截收28份意向書，地盤面積約58,933方呎，可興建約900個住宅單位，項目為全港首個「小區重建新社區」的最後一個重建項目，是該局以「小區發展」模式推行的8個重建項目之一。 項目鄰近港鐵土瓜灣站，並擬建兩條行人天橋，分別連接港鐵站出入口及庇利街/榮光街發展項目（即首岸），以提升小區的可達性，及加強土瓜灣內陸地區與海濱之間的連繫。

該新社區已正式命名為Victoria Cove Central(VCC)，小區內各項目的發展商將按市建局制定的「總體設計要求」，透過一致的區域定位為小區內的主要共用空間、街道及園林進行詳細設計，一體化提升市區更新的整體效益。