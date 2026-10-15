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出版：2026-Oct-15 19:10
更新：2026-Oct-15 19:10

擎海I次輪價單銷售截收近4.5萬票 超額認購203倍｜油塘新盤

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擎海I今日(15日)下午2時截收購樓意向登記，共收近4.5萬票，超額認購約203倍。

越秀地產(123)旗下油塘新盤「擎海I」將於本周六(17)展開次輪價單發售220，今日(15)下午2時截收購樓意向登記，共收近4.5萬票，超額認購約203倍。發展商表示項目全城熱捧，對銷情充滿信心。

項目以價單形式推售單位涵蓋128伙一房及92伙兩房，實用面積介乎285510方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由384.01萬至814.01萬元，折實呎價介乎13,012元至16,171元。入場單位8為第53C室，實用面積285方呎，屬一房間隔，折實售價384.01萬元，折實呎價13,474元。

另外，項目於本周日(18)起以招標形式推售18伙「珍藏大戶系列」三房單位，實用面積介乎714721方呎。

擎海I周六次輪價單發售220伙 折實最平384萬 另推18伙三房標售｜油塘新盤

「擎海」位於油塘東源街23號，由5座住宅大樓組成，分3期發展，合共提供1,339個住宅單位。當中第1期「擎海I」設617伙，由第3座及第5座組成，單位實用面積介乎242721方呎。項目預計關鍵日期為20281230日，今期提供212個住客停車位。第1期鄰近全天候24小時開放的行人天橋，可便捷連接雙住客會所。

即睇油塘擎海I最新資訊 (House730)

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