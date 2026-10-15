世邦魏理仕：石門住宅地發展規模適中 配套成熟 吸引發展商競投

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事徐浩賢表示，就政府今日(15日)公布新一季賣地計劃，認為石門住宅用地有望成為本財政年度較具吸引力的土地供應項目之一。項目發展規模適中，可提供約960個住宅單位，步行約5分鐘即可到達石門港鐵站，並坐落於成熟的綜合用途社區內，即使在加息環境下，仍可望吸引發展商競投。此外，小瀝源學生宿舍用地的推出，反映政府愈加重視專用學生住宿發展。隨著本地及非本地學生需求持續增長，該項目有望為私人宿舍用地及相關資產類別建立首個市場定價基準，並為「城中學舍」(Hostels in the City)計劃下的同類項目提供重要參考。

徐浩賢指出，即將推出的石門住宅用地原先規劃作商業用途，其後因應市場需求轉作住宅發展。項目地盤面積約86,300方呎，預計可興建三幢住宅大樓，提供約962個住宅單位，並有望於2032年前後落成。此外，發展商須提供適量零售／商業樓面及公眾停車設施。該項目預計將成為本財政年度首三季約15,680個住宅單位土地供應的重要組成部分。

除住宅用地外，政府亦計劃於小瀝源推出一幅學生宿舍用地，作為「城中學舍」計劃的一部分，顯示政府正加強推動專用學生住宿發展。該用地鄰近第一城站及石門站，並坐擁多間高等教育院校的區位優勢，計劃可提供約600個學生宿位。