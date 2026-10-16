33清水灣示範單位｜第1期507呎兩房 擁27呎窗台 另設工作間(多圖有片)｜牛池灣新盤

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目「33清水灣」設有5座住宅大樓，合共將提供超過2,000伙。當中第1期正式上載售樓說明書，設361伙，單位實用面積介乎470至2,361方呎，戶型涵蓋兩房(連儲物房)至四房單位，以兩房及三房間隔為主。今期設有61個住戶車位，預計關鍵日期為2027年12月11日。
發展商設有兩房無改動示範單位，以第2座18樓D室為藍本搭建，為兩房及工作間(開放式廚房)間隔，實用面積507方呎，外連22方呎露台，並設27方呎窗台。單位採開放式廚房設計，廚房與客飯廳相連，形成更具連貫感的起居空間。客飯廳外接露台，透過玻璃趟門把自然光引入室內，提升整體通透感及空間感。單位另設工作間，位置毗鄰浴室，可靈活用作家務處理及收納儲物，提升日常實用度。
玄關靠近大門位置設儲物空間及鞋櫃，為住戶提供充裕的收納。單位間隔實用靈活，全屋貫徹低調而優雅的淺木色主調。客飯廳採長方形設計，地面鋪砌米白色石紋地磚，配合淨白牆身，視覺更顯清爽明亮。
兩間睡房均享同一坐向景觀
廚房採L形開放式設計，選用淺色雲石紋工作台，並善用高層與層高度及牆身位置配置多組霧面灰色落地廚櫃及吊櫃，提升收納空間；並預設趟門軌道，住戶可改成半開放式設計。廚房工作檯設有多功能收納掛架及置物層架，方便擺放調味料及常用廚具；洗滌區配備不鏽鋼洗滌盆、瀝水架及可抽拉式水龍頭。廚房電器方面，單位煮食爐選用Miele，並配備Siemens電抽油煙機及洗衣乾衣機等設備。
兩間睡房均享同一坐向景觀，並各自設有窗台設計，配合寬闊窗面把自然光線帶入室內，令空間更顯明亮通透；房間間隔方正，方便住戶按需要靈活擺放家具及規劃收納。睡房及客飯廳天花設有嵌入式冷氣出風口，進一步提升整體觀感的整潔度。
浴室以淡雅淺灰色石紋牆身及地磚作主調，配合柔和筒燈及鏡面反射效果，營造明亮整潔而不失質感的氛圍。浴室設備配置齊備，設有坐廁、洗手盆連鏡櫃，以及獨立淋浴間；洗手盆下設儲物櫃提供收納空間，方便住戶擺放清潔及個人護理用品。天花亦設排氣系統，並配備 Panasonic浴室寶8，照顧不同季節的使用需要。
「33清水灣」第1期本月15日起推出首批73伙招標發售，首日即售出8伙，套現逾1.17億元。當中最高成交呎價單位為第2座20樓A室，實用面積1,039方呎，四房一套連工作間及洗手間間隔，成交價2,863.1萬元，呎價27,556元。
另外7伙標售單位均為實用面積543方呎的兩房連工作室間隔，成交價由1,211.7萬至1,389.9萬元，成交呎價介乎22,315元至25,597元。