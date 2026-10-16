33清水灣示範單位｜第1期507呎兩房 擁27呎窗台 另設工作間(多圖有片)｜牛池灣新盤

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道項目「33清水灣」設有5座住宅大樓，合共將提供超過2,000伙。當中第1期正式上載售樓說明書，設361伙，單位實用面積介乎470至2,361方呎，戶型涵蓋兩房(連儲物房)至四房單位，以兩房及三房間隔為主。今期設有61個住戶車位，預計關鍵日期為2027年12月11日。

發展商設有兩房無改動示範單位，以第2座18樓D室為藍本搭建，為兩房及工作間(開放式廚房)間隔，實用面積507方呎，外連22方呎露台，並設27方呎窗台。單位採開放式廚房設計，廚房與客飯廳相連，形成更具連貫感的起居空間。客飯廳外接露台，透過玻璃趟門把自然光引入室內，提升整體通透感及空間感。單位另設工作間，位置毗鄰浴室，可靈活用作家務處理及收納儲物，提升日常實用度。