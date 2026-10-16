外區客感屋苑性價比高 768萬買日出康城領凱三房套｜二手成交

日出康城領凱目前約有250個單位放盤，最低入場費由約750萬元。(資料圖片)

利嘉閣地產將軍澳站天晉分行高級聯席董事鄭健沐稱，該行物業顧問向光琼近期促成將軍澳日出康城領凱9座低層LD室成交，單位實用面積約727方呎，為三房一套連士多房間隔，向東，望山景。

鄭健沐表示，新買家為外區客，早前透過利嘉閣真盤源平台搵樓，經代理介紹上址放盤。睇樓後，客人認為屋苑性價比高，近港鐵站，加上單位間隔合用，落實洽購。單位原開價810萬元放售，議價後減價42萬元或約5.2%，以768萬元沽出，呎價約10,564元。

鄭健沐補充，該屋苑目前約有250個單位放盤，最低入場費由約750萬元。