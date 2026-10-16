太子壹號 連錄4宗成交 套現逾2594萬元

新一份《施政報告》出爐後，政府繼續以完善置業階梯及協助青年上車為重點，市場普遍認為有助穩定樓市發展，進一步增強買家入市信心，帶動購買力逐步釋放，多個新盤銷情受惠。位處旺角基隆街1號的「One Edward太子壹號」，現由中原地產獨家代理，上月起約30伙以招標形式推出。項目近日連錄4宗成交，合共套現逾2,594萬元，成交單位售價介乎517.5萬元至764.2萬元。當中最高成交價為19樓E室兩房戶，實用面積357平方呎，以764.2萬元成交，折合實用呎價約21,406元。

望開揚市景 罕有一房梗廚設計 太子壹號屬單幢式住宅，提供139個單位，實用面積介乎192至487平方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設連平台或頂層連天台特色戶。項目位處九龍市區核心地段，距離港鐵太子站C2出口僅1分鐘步程，交通便利；加上現樓發售優勢，吸引不少長線投資者及內地專才追捧。項目主打一房單位，佔逾一半，部份一房更擁梗廚，部分單位採明廁設計，屬市場少有供應。而且項目主要坐落東北方向，附近物業較矮，單位可望到開揚市區景。以26樓C室單位為例，客廳與房間同向，享高層開揚市景，可遠眺大坑東遊樂場一帶及獅子山全景。