海外樓市｜美國按揭利率衝上7.5厘 創近3年高 簽約量12年新低 撻訂率14.5%破紀錄

受按揭利率持續攀升打擊，美國樓市連續六周下滑，成交量急劇收縮。美國按揭銀行家協會(MBA)最新數據顯示，美國30年期固定按揭利率已攀升至7.5%，為2023年11月以來的最高水平。房地美(Freddie Mac)數據亦顯示，30年期平均按揭利率由8月下旬的6.66%急漲至在10月8日的7.4%，創下近三年新高，並比去年同期高出逾1個百分點。
撰文：全球樓行
高息環境重創買家入市意欲。MBA的置業指數(Purchase Index)最新數據顯示已下跌4%，錄得連續6周下滑，為自2023年7月至8月以來最長的連跌紀錄，該指數更已跌至2025年初以來的最低水平。與此同時，反映轉按(refinance)的指標亦連跌8周至2025年初以來新低。
9月二手成交回升屬「假象」 第四季展望料顯著轉差
雖然美國全國地產經紀協會(NAR)公布的9月二手住宅成交量按月微升1.5%，為399萬伙，4個月來首次錄得升幅，並高於市場預期的395萬伙，但這項數據並未能反映最新一輪加息的衝擊。事實上，今年8月和9月已是今年成交最清淡的兩個月份，隨著近幾周按揭利率進一步飆升至7.49%以上，能符合資格貸款買樓的買家大幅減少。9月二手住宅售價中位數按年上升1.3%至417,500美元(約328萬港元)，市場待售二手放盤按年增加4.6%至160萬伙，按目前銷售速度計算相當於4.8個月的供應量，創逾十年新高。
簽約量跌至近12年新低 14.5%合約告吹破紀錄
房產經紀公司Redfin的數據更顯示樓市已步入寒冬，9月預期成交量(pending home sales)按月暴跌4%，創下3年多以來最大單月跌幅。撇除2020年新冠疫情初期，該簽約量已跌至2014年以來的近12年低位，置業需求甚至退回至2007年至2012年銀主盤危機(foreclosure crisis)爆發後的水平。全美待售放盤亦攀升至2020年3月以來的最高。
Redfin追蹤的全美50個主要都會區中，預期成交量全部錄得下跌，為自2023年9月以來首次出現全線下挫。Redfin表示，地產業界的情緒已出現顯著轉變，利率上升直接導致買得起樓的人減少，成交量自然應聲下挫。9月有近五分之一的賣家選擇減價求售。另一方面，買家對高利率的顧慮加深，導致高達14.5%的買賣合約最終撻訂，創下Redfin有紀錄以來的最高比例。
西岸成加息衝擊重災區
Redfin表示，這波利率衝擊影響全美各地，當中跌幅最為猛烈是西岸地區，由於當地樓價偏高，買家對借貸成本上升尤為敏感。其中，西雅圖的預期成交量按年大跌24.4%，為全美主要都會區中跌幅最大；加上當地科技業就業市場放緩，其樓價中位數按年下跌4.4%，亦為全美最大跌幅。加州的洛杉磯、聖地亞哥及安納罕(Anaheim)的預期成交量按年跌幅亦均超過15%。Redfin指出，南加州物業屬於全美最昂貴之列，因此受按揭利率飆升的打擊最為沉重。