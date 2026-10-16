海外樓市｜美國按揭利率衝上7.5厘 創近3年高 簽約量12年新低 撻訂率14.5%破紀錄

9月二手成交回升屬「假象」 第四季展望料顯著轉差 雖然美國全國地產經紀協會(NAR)公布的9月二手住宅成交量按月微升1.5%，為399萬伙，4個月來首次錄得升幅，並高於市場預期的395萬伙，但這項數據並未能反映最新一輪加息的衝擊。事實上，今年8月和9月已是今年成交最清淡的兩個月份，隨著近幾周按揭利率進一步飆升至7.49%以上，能符合資格貸款買樓的買家大幅減少。9月二手住宅售價中位數按年上升1.3%至417,500美元(約328萬港元)，市場待售二手放盤按年增加4.6%至160萬伙，按目前銷售速度計算相當於4.8個月的供應量，創逾十年新高。

簽約量跌至近12年新低 14.5%合約告吹破紀錄 房產經紀公司Redfin的數據更顯示樓市已步入寒冬，9月預期成交量(pending home sales)按月暴跌4%，創下3年多以來最大單月跌幅。撇除2020年新冠疫情初期，該簽約量已跌至2014年以來的近12年低位，置業需求甚至退回至2007年至2012年銀主盤危機(foreclosure crisis)爆發後的水平。全美待售放盤亦攀升至2020年3月以來的最高。 Redfin追蹤的全美50個主要都會區中，預期成交量全部錄得下跌，為自2023年9月以來首次出現全線下挫。Redfin表示，地產業界的情緒已出現顯著轉變，利率上升直接導致買得起樓的人減少，成交量自然應聲下挫。9月有近五分之一的賣家選擇減價求售。另一方面，買家對高利率的顧慮加深，導致高達14.5%的買賣合約最終撻訂，創下Redfin有紀錄以來的最高比例。