周六齊出擊 油塘西沙新盤掀認購熱潮 錄超額逾百倍

「擎海I」將於明日展開次輪價單發售220伙，昨日截收購樓意向登記，共收近4.5萬票，超額認購203倍。該盤推售包括128伙一房及92伙兩房，實用面積285至510方呎。扣除最高18%折扣優惠，折實價384.01萬至814.01萬元，折實呎價13,012至16,171元。另項目於周日起招標出售18伙「珍藏大戶系列」三房戶，實用面積714至721方呎。

樓市氣氛持續升溫，一手市場百花齊放。據本報統計，本月上半月暫錄逾640宗新盤成交，當中以越秀地產(123)油塘「擎海I」售出215伙最多。周六繼續迎來兩大新盤開售，均錄超額認購逾百倍，料可再推高成交宗數。市場人士料本月新盤成交可突破2,000宗，按月升逾30%。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期同日展開首輪銷售，當中以價單形式開賣142伙。項目昨截票，經核數後共接獲25,851個購樓意向登記，當中包括404票為代理入票，超額認購逾181倍。該盤推售包括100伙兩房及42伙三房，折實價538.22萬至971.72萬元，折實呎價12,517至15,483元。另外有56伙三房、四房及特色戶，則率先於今日以招標形式出售。

九龍建業(034)旗下牛池灣「33清水灣」第1期昨日起推出首批73伙招標發售，首日售出8伙，套現逾1.17億元。當中最高成交呎價單位為2座20樓A室，實用面積1,039方呎，四房一套連工作間及洗手間間隔，售價2,863.1萬元，呎價27,556元。另外7伙標售單位均為實用面積543方呎的兩房連工作室間隔，成交價1,211.7萬至1,389.9萬元，成交呎價22,315至25,597元。發展商指，項目吸引換樓客及投資者關注，並接獲多份標書仍在審閱中。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，踏入第四季，樓市將續由一手主導。據統計，2026年一手成交迄今已突破1.5萬宗，全年有望挑戰去年約2萬宗水平。在多個新盤排隊出擊下，10月份一手交投將再掀高潮，全月有望錄得逾2,000宗，按月升逾30%。