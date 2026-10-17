SIERRA SEA第2C(2)期開賣｜中原余志偉：出席買家50%為上兩期向隅客｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期今日(17日)展開首輪銷售，當中以價單形式開賣142伙。中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，項目上兩期銷情火熱，累積大批向隅客，是次收票情況亦相當踴躍，市場反應熱烈，今天本公司買家出席率約80%，以用家為主，佔比70%；投資者則佔30%，有見項目二手買賣及租賃市場活躍，不乏追求高質素生活之用家及內地生等進駐，帶動樓價升值，租賃回報亦理想，普遍回報可達4厘至5厘，吸引投資者入市。買家當中亦不乏上項目兩期之向隅客，約佔50%，對發展商品牌有信心，亦鍾情該區生活環境，預期今天全數沽清機會極大。

「SIERRA SEA」第2C(2)期首輪銷售經核數後共接獲25,851個購樓意向登記，當中包括404票為代理入票，超額認購逾181倍。首輪推售包括100伙兩房及42伙三房，單位折實售價由538.22萬至971.72萬元，折實呎價介乎12,517元至15,483元。當日將分A、B兩組進行銷售，A組買家最少須購入2至4伙，B組則最少須購入1至2伙。

「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381至924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028年3月28日。