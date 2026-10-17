SIERRA SEA第2C(2)期首開標售出41伙 頂層特色戶逾2531萬高價成交｜西沙新盤

是次成交包括14宗實用面積679方呎三房、13宗實用面積760方呎四房，以及14宗特色戶成交。其中2伙分別創下發展項目標準單位成交金額及實用面積呎價新高，單位為Emerald Avenue第1座33樓F室，實用面積760方呎，四房一套間隔，以約1,426萬元售出，創下發展項目標準單位成交金額新高，呎價18,764元。至於Emerald Avenue第1座33樓A室，實用面積679方呎，三房一套間隔，以1,339.9萬元成交，呎價19,733元，創發展項目標準單位實用面積呎價新高。

另外，頂層特色戶錄得高價成交，單位為Emerald Avenue第1座35樓C室頂層特色戶以約2,531.9萬元售出，實用面積924方呎，採四房兩套間隔，連184方呎平台及726方呎天台。新地表示，首日銷售成績驕人，盡顯市場對項目的熱烈支持。

「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381至924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028年3月28日。