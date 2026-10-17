擎海I開賣｜次輪銷售A組沽88伙 最大手客斥逾2430萬購4伙｜西沙新盤

李嘎稱，當中最大額成交涉及一組買家購入4伙，包括2伙兩房及2伙一房單位，斥資超過2,430萬元。買家看好項目的臨海地段優勢、多元戶型選擇及完善生活配套，加上項目便捷連接核心商業區(CBD)，兼享九龍東長遠發展機遇，因而購入4伙作自住及投資之用。另一組大手買家亦斥資超過1,930萬元購入4伙一房單位，顯示項目對用家及投資者的吸引力。

至於B組時段，目前進行揀樓，買家反應踴躍，現場氣氛高漲，反映項目對自住及投資客的吸引力，對本輪銷情非常樂觀。

項目次輪銷售截收近4.5萬票，超額認購約203倍。以價單形式推售單位涵蓋128伙一房及92伙兩房，實用面積介乎285至510方呎。扣除最高18%折扣優惠後，單位折實售價由384.01萬至814.01萬元，折實呎價介乎13,012元至16,171元。入場單位8為第5座3樓C室，實用面積285方呎，屬一房間隔，折實售價384.01萬元，折實呎價13,474元。

「擎海」位於油塘東源街23號，由5座住宅大樓組成，分3期發展，合共提供1,339個住宅單位。當中第1期「擎海I」設617伙，由第3座及第5座組成，單位實用面積介乎242至721方呎。項目預計關鍵日期為2028年12月30日，今期提供212個住客停車位。第1期鄰近全天候24小時開放的行人天橋，可便捷連接雙住客會所。