區內租客升級做業主 低市價560萬購天水圍YOHO WEST兩房｜二手成交

天水圍全新屋苑YOHO WEST憑藉緊貼輕鐵站、基座商場配套成熟兼設有大型會所，持續吸引同區買家關注。利嘉閣地產Novo Land分行高級聯席董事林英傑表示，該行團隊最新促成YOHO WEST 2B座高層B6室成交，單位實用面積約406方呎，採兩房連開放式廚房間隔，外望開揚深圳遠景。
林英傑透露，買家為同區租客，一直有留意區內二手市況，認為現時市況平穩，屬入市良機，早前經利嘉閣真盤源平台獲代理安排參觀上述放盤。買家參觀後，認為單位位處高層，可遠眺深圳景致，配合兩房方正實用的開則，極符合首置自住需求，睇樓後感到十分滿意，遂決定以略低於市價的560萬元購入上址，呎價約13,793元。
據悉，原業主於2023年以約511.6萬元購入單位，持貨約3年轉售，帳面獲利48.4萬元，單位期內升值約9.5%。
YOHO West Parkside一房年半升值23%
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，YOHO West二期YOHO West Parkside第1A座高層A6室，實用面積約303方呎，屬一房間隔，向東，景觀開揚，遠眺深圳。業主近日以470萬元放售，放盤不久獲買家垂青洽購，議價後以456萬元沽出，呎價約15,050元。
據了解，原業主於2025年3月以369.55萬元一手買入單位，持貨約一年半，現轉售帳面賺86.45萬元或約23.4%離場。
資料顯示，YOHO WEST位於天水圍天恩路1號，處於輕鐵天榮站上蓋，分兩期發展，共有4座，合共提供1,976伙；第1期設有2座，於2024年入伙，提供1,393伙。