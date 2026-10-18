區內租客升級做業主 低市價560萬購天水圍YOHO WEST兩房｜二手成交

天水圍全新屋苑YOHO WEST憑藉緊貼輕鐵站、基座商場配套成熟兼設有大型會所，持續吸引同區買家關注。

天水圍全新屋苑YOHO WEST憑藉緊貼輕鐵站、基座商場配套成熟兼設有大型會所，持續吸引同區買家關注。利嘉閣地產Novo Land分行高級聯席董事林英傑表示，該行團隊最新促成YOHO WEST 2B座高層B6室成交，單位實用面積約406方呎，採兩房連開放式廚房間隔，外望開揚深圳遠景。

林英傑透露，買家為同區租客，一直有留意區內二手市況，認為現時市況平穩，屬入市良機，早前經利嘉閣真盤源平台獲代理安排參觀上述放盤。買家參觀後，認為單位位處高層，可遠眺深圳景致，配合兩房方正實用的開則，極符合首置自住需求，睇樓後感到十分滿意，遂決定以略低於市價的560萬元購入上址，呎價約13,793元。