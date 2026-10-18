SIERRA SEA第2C(2)期首輪即日沽清「添食」124伙 兩房折實價最平546萬｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期昨日(17日)進行首輪銷售，當中以價單形式開賣142伙即日火速沽清。由於向隅客眾多，發展商即晚加推價單第4號，涉及124伙，以最高15%折扣計算，單位折實售價546.72萬元起，折實呎價由12,714元起。

新地表示，由於樓層與景觀座向有所不同，今批單位屬原價加推。4號價單戶型涵蓋84伙兩房及40伙三房，單位實用面積介乎418至679方呎。以最高15%折扣計算，單位折實售價由546.72萬至986.68萬元，折實呎價介乎12,714元至15,821元。