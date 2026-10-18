SIERRA SEA第2C(2)期首輪即日沽清「添食」124伙 兩房折實價最平546萬｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期昨日(17日)進行首輪銷售，當中以價單形式開賣142伙即日火速沽清。由於向隅客眾多，發展商即晚加推價單第4號，涉及124伙，以最高15%折扣計算，單位折實售價546.72萬元起，折實呎價由12,714元起。
新地表示，由於樓層與景觀座向有所不同，今批單位屬原價加推。4號價單戶型涵蓋84伙兩房及40伙三房，單位實用面積介乎418至679方呎。以最高15%折扣計算，單位折實售價由546.72萬至986.68萬元，折實呎價介乎12,714元至15,821元。
當中售價及呎價最低單位同為Emerald Avenue第2座3樓J室，實用面積430方呎，兩房間隔，折實售價546.72萬元，折實呎價12,714元。
落實周三次輪銷售152伙
發展商並同步上載銷售安排第2號，將於本周三(21日)進行次輪銷售，推售共152伙，當中以價單形式發售128伙，涵蓋96伙兩房及32伙三房，單位折實售價由546.72萬至986.68萬元，折實呎價介乎12,714元至15,821元。另有24伙則以招標形式出售。
「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381至924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028年3月28日。