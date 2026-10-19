擎海I原價加推132伙 周六壓軸開賣 最平389萬｜油塘新盤

越秀地產(香港)總經理李嘎表示，是次加推撇除樓層及景觀因素後，屬原價加推。今批單位實用面積介乎278至497方呎，扣除最高18%折扣優惠後，折實售價由389.01萬至778.01萬元，折實呎價介乎13,038元至16,769元。入場單位為第5座3樓E室，實用面積281方呎，屬一房間隔，折實售價389.01萬元，折實呎價13,844元。

周四下午2時截票

發展商同日公布銷售安排第3號，將於周六上午9時正式展開，當日將設兩個銷售組別：A組別提供82伙，買家須購入最少2伙但不多於4伙；而B組別提供50伙，買家可購入1至2伙。兩個組別均以抽籤形式發售，並將於周四(22日)下午2時正截收購樓意向登記。

是次價單形式推售涵蓋96伙一房、30伙兩房及6伙平台特色單位，實用面積介乎278至497方呎，折實售價389.01萬至778.01萬元，折實呎價介乎13,038元至 16,769元。

「擎海」位於油塘東源街23號，由5座住宅大樓組成，分3期發展，合共提供1,339個住宅單位。當中第1期「擎海I」設617伙，由第3座及第5座組成，單位實用面積介乎242至721方呎。項目預計關鍵日期為2028年12月30日，今期提供212個住客停車位。第1期鄰近全天候24小時開放的行人天橋，可便捷連接雙住客會所。