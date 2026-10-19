新地西沙SIERRA SEA第2C(2)周三次輪銷售推152伙│西沙新盤

陳漢麟續指，次輪價單銷售已於今天下午4時已截票，很大機會周三(21日)加推新單位，有一定提價空間，因現時定價較二手價有折讓，爭取在下周日(25日)進行第三輪銷售。

「33 清水灣」錄6伙招標成交 呎價27,773元創新高

九龍建業旗下「33 清水灣」於3日長假期標售6伙單位，套現逾9,400萬元。當中，最高成交金額單位為第2座19樓A室，實用面積1,039方呎，4房1套連工作間及洗手間戶型，成交金額為2,840.4萬元。而最高成交呎價單位則為第2座36樓F單位，實用面積543呎，2房連工作室戶型，成交呎價27,773元。該批標售單位實用面積由543呎至1,039方呎，成交金額由1,185.4萬元至2,840.4萬元，成交呎價由21,812元至27,773元。

