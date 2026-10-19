中原十大屋苑錄9宗成交 按周升50%│十大屋苑

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得 3 宗買賣成交，平均實用呎價約 10,891元。

利嘉閣廖偉強：二手買家觀望情緒濃厚

另一方面，利嘉閣地產總裁廖偉強昨表示，剛過去的周末三天長假，十大屋苑的二手交投雖較上周上升逾三成，但在購買力被分佔下仍未重返雙位數。綜合利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周六日十大指標屋苑錄約8宗二手成交，按周升33%；至於重陽節補假當天未聞成交，總結3天長假期僅維持8宗買賣。



廖偉強認為，本地市場的二手客源有所縮減，在美國加息及樓價升勢緩和下，買家期待業主叫價或會回調；不過業主心態保持硬掙，買賣雙方保持拉鋸。廖氏表示，本地市場的買家人數減少後，內地買家填補購買力空缺，惟內地買家鍾情一手新盤，未能惠及二手市場。而本月底的美國議息結果未明，二手買家觀望情緒濃厚，市場購買力短期集中一手新盤。