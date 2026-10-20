新盤長假期暢旺 新地西沙 SIERRA SEA 2C(2)期 明次輪推152伙

上周六銷售順利，陳漢麟稱A1組有17組客人購入4伙單位，每位客人購入2伙2房及2伙3房單位，斥資2,600萬至3,000萬元，有3組客人斥資超過3,000萬元；B組不足100號籌所有單位已被揀選，銷售速度比過往更快。

九建「33清水灣」錄6伙招標成交

九龍建業旗下「33 清水灣」過去3日長假期售出6伙單位，套現逾9,400萬元。當中，最高成交金額單位為第2座19樓A室，實用面積1,039方呎，4房1套連工作間及洗手間戶型，成交金額為2,840.4萬元。而最高成交呎價單位則為第2座36樓F單位，實用面積543呎，2房連工作室戶型，成交呎價27,773元。該批標售單位實用面積由543呎至1,039方呎，成交金額由1,185.4萬元至2,840.4萬元，成交呎價由21,812元至27,773元。九建表示，「33 清水灣」周末期間售樓處人流絡繹不絕，參觀人數超過2,000人次；仍有標書正在審閱中，相信將陸續有更多招標成交。