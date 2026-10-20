新盤長假期暢旺 新地西沙 SIERRA SEA 2C(2)期 明次輪推152伙

新盤市場於3日長假期持續暢旺，新鴻基地產(016)旗下西沙SIERRA SEA第2C(2)期於上周六開售，首輪銷售即日沽清，價單連招標共187伙，套現逾14億元。新地副董事總經理雷霆昨表示，因有海量向隅客，故推出價單第4號，共124伙單位，折實均價14,768元，屬原價加推。
新地代理執行董事陳漢麟昨表示，明天次輪推售128伙，折實平均呎價14,682元， 當中最低呎價及樓價的單位為第2座3樓J單位，430方呎，折實呎價為12,714元，折實樓價為546.72萬元；呎價最高單位則為第1座33樓E單位，418方呎，折實呎價為15,821元；另外，會有24伙單位招標。
陳漢麟續指，次輪價單銷售昨日下午4時已截票，很大機會明天(21日)加推新單位，預期有一定提價空間，因現時定價較二手價有折讓，爭取在下周日(25日)進行第三輪銷售。
上周六銷售順利，陳漢麟稱A1組有17組客人購入4伙單位，每位客人購入2伙2房及2伙3房單位，斥資2,600萬至3,000萬元，有3組客人斥資超過3,000萬元；B組不足100號籌所有單位已被揀選，銷售速度比過往更快。
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九建「33清水灣」錄6伙招標成交
九龍建業旗下「33 清水灣」過去3日長假期售出6伙單位，套現逾9,400萬元。當中，最高成交金額單位為第2座19樓A室，實用面積1,039方呎，4房1套連工作間及洗手間戶型，成交金額為2,840.4萬元。而最高成交呎價單位則為第2座36樓F單位，實用面積543呎，2房連工作室戶型，成交呎價27,773元。該批標售單位實用面積由543呎至1,039方呎，成交金額由1,185.4萬元至2,840.4萬元，成交呎價由21,812元至27,773元。九建表示，「33 清水灣」周末期間售樓處人流絡繹不絕，參觀人數超過2,000人次；仍有標書正在審閱中，相信將陸續有更多招標成交。