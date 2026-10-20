SIERRA SEA第2C期次輪截收27131票 超額逾210倍｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期將於明日(21日)次輪公開發售128伙，新地代理執行董事陳漢麟表示，經點算後截收27,131個認購意向登記，當中包括408票為代理入票，超額認購逾210倍。 三房平台戶逾852萬標售 陳漢麟指，項目今日錄得1宗招標成交，為Emerald Avenue第1座1樓H室，實用面積455方呎，連249方呎平台，三房間隔，售價852.8萬元，呎價18,743元。項目迄今累沽188伙，套現超過14億元。 沙田新城市廣場及HomeSquare呈獻買家優惠 為進一步提升買家的的購物體驗及增添生活便利，沙田新城市廣場及HomeSquare聯同商戶特別呈獻「NEW TOWNER雙重賞」。新地代理租務部總經理周淑雯指，項目買家可透過指定方式於The Point應用程式內啟用專屬電子優惠卡後，憑電子優惠卡即可於沙田新城市廣場及HomeSquare超過130間指定參與商戶，享用專屬折扣優惠，涵蓋餐飲美食、時尚零售、家居生活及消閒服務等多元範疇。