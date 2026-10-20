SIERRA SEA第2C期次輪截收27131票 超額逾210倍｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期將於明日(21日)次輪公開發售128伙，新地代理執行董事陳漢麟表示，經點算後截收27,131個認購意向登記，當中包括408票為代理入票，超額認購逾210倍。
三房平台戶逾852萬標售
陳漢麟指，項目今日錄得1宗招標成交，為Emerald Avenue第1座1樓H室，實用面積455方呎，連249方呎平台，三房間隔，售價852.8萬元，呎價18,743元。項目迄今累沽188伙，套現超過14億元。
沙田新城市廣場及HomeSquare呈獻買家優惠
為進一步提升買家的的購物體驗及增添生活便利，沙田新城市廣場及HomeSquare聯同商戶特別呈獻「NEW TOWNER雙重賞」。新地代理租務部總經理周淑雯指，項目買家可透過指定方式於The Point應用程式內啟用專屬電子優惠卡後，憑電子優惠卡即可於沙田新城市廣場及HomeSquare超過130間指定參與商戶，享用專屬折扣優惠，涵蓋餐飲美食、時尚零售、家居生活及消閒服務等多元範疇。
周淑雯續指，除逾130間商戶的專屬折扣外，合資格買家出示專屬電子優惠卡，並於沙田新城市廣場或HomeSquare的「即賺分」商戶即日以電子貨幣單一消費滿300元，即可額外獲贈餐飲禮券，並可選擇換領城巴580電子車票一張(只限持有HomeSquare消費單據方可換領)或1小時免費泊車優惠券。
「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381至924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028年3月28日。