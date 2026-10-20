熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
地產
出版：2026-Oct-20 16:34
更新：2026-Oct-20 16:34

萬芊採「三區六街」設計 部署本周上載樓書 擬先推售花園洋房戶｜元朗新盤

分享：
Mor

楊桂玲(左)透露，萬芊自命名後已接獲約1,000個查詢；右為劉佩珊。(地產組攝)

長江實業集團(1113)旗下元朗錦田錦泰路18號新盤「萬芊」提供327伙，包括242伙分層單位及85幢花園洋房，今日(20)進一步公布項目整體規劃及布局，預告爭取本周內上載售樓說明書，會先以招標形式出售花園洋房單位。

命名為接獲千個查詢

長實營業部副首席經理楊桂玲透露，項目自命名後已接獲約1,000個查詢，對兩房及三房花園洋房感興趣，主要為年輕客。她表示，積極爭取本周內上載售樓說明書，於尖沙咀港景峯的展銷廳設有分層示範單位。項目計劃率先推出花園洋房單位，會以招標形式發售。

楊桂玲稱，項目採「三區六街」設計，「三區」為分層住宅區、花園洋房區及園林、休憩及會所區。「六街」為「Amber Avenue琥珀大道」、「Berry Avenue澄嵐大道」、「Coral Avenue緋悦大道」、「Daisy Avenue白暮大道」、「Emerald Avenue翠林大道」及「Fawn Avenue楓木大道」；另地庫層設有室內住客會所。

Mor2 (1)

萬芊採「三區六街」設計，「三區」為分層住宅區、花園住宅區及園林、休憩及會所區。(地產組攝)

四房花園洋房僅設4

長實高級助理營業經理劉佩珊介紹項目花園洋房戶型分布，當中兩房設28伙，實用面積介乎497514方呎，連237394方呎花園及199202方呎天台。三房一套連儲物房設53伙，實用面積介乎759788方呎，連250574方呎花園及283299方呎天台。四房一套連儲物房及洗手間僅設4伙，實用面積介乎9791,030方呎，連3901,101方呎花園及346370方呎天台。

即睇元朗錦田北萬芊最新資訊 (House730)

HIBOR是甚麼？拆解H按/香港銀行同業拆息（am730製圖） HIBOR是甚麼？拆解H按/香港銀行同業拆息（am730製圖） HIBOR是甚麼？拆解H按/香港銀行同業拆息（am730製圖） HIBOR是甚麼？拆解H按/香港銀行同業拆息（am730製圖） HIBOR是甚麼？拆解H按/香港銀行同業拆息（am730製圖） HIBOR是甚麼？拆解H按/香港銀行同業拆息（am730製圖） HIBOR是甚麼？拆解H按/香港銀行同業拆息（am730製圖）

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務