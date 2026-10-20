萬芊採「三區六街」設計 部署本周上載樓書 擬先推售花園洋房戶｜元朗新盤

長江實業集團(1113)旗下元朗錦田錦泰路18號新盤「萬芊」提供327伙，包括242伙分層單位及85幢花園洋房，今日(20日)進一步公布項目整體規劃及布局，預告爭取本周內上載售樓說明書，會先以招標形式出售花園洋房單位。 命名為接獲千個查詢 長實營業部副首席經理楊桂玲透露，項目自命名後已接獲約1,000個查詢，對兩房及三房花園洋房感興趣，主要為年輕客。她表示，積極爭取本周內上載售樓說明書，於尖沙咀港景峯的展銷廳設有分層示範單位。項目計劃率先推出花園洋房單位，會以招標形式發售。

楊桂玲稱，項目採「三區六街」設計，「三區」為分層住宅區、花園洋房區及園林、休憩及會所區。「六街」為「Amber Avenue琥珀大道」、「Berry Avenue澄嵐大道」、「Coral Avenue緋悦大道」、「Daisy Avenue白暮大道」、「Emerald Avenue翠林大道」及「Fawn Avenue楓木大道」；另地庫層設有室內住客會所。