瑅海樓書｜設451伙 面積339呎起 首提供全海景兩房至四房｜紅磡新盤

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街88號新盤「瑅海」今日(20日)上載售樓說明書，提供451伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積介乎339至1,147方呎。項目預計關鍵日期為2028年9月30日，樓花期不足24個月。

主打兩房 佔全盤 87%

據樓書顯示，「瑅海」由2座住宅大樓組成，住宅單位樓層由5樓至29樓。項目分為第1座及第2座，每座提供3部升降機。單位實用面積介乎339至1,147方呎，戶型分布方面，以兩房佔最多，設有393伙，佔全盤約87%，實用面積由343至510方呎。其次為三房佔41伙，實用面積由668至690方呎。一房設14伙，實用面積339方呎。四房僅提供3伙，實用面積由1,111至1,147方呎；當中部分為連平台或天台的特色單位。