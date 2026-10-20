瑅海樓書｜設451伙 面積339呎起 首提供全海景兩房至四房｜紅磡新盤

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街88號新盤「瑅海」今日(20日)上載售樓說明書，提供451伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積介乎339至1,147方呎。項目預計關鍵日期為2028年9月30日，樓花期不足24個月。
主打兩房 佔全盤87%
據樓書顯示，「瑅海」由2座住宅大樓組成，住宅單位樓層由5樓至29樓。項目分為第1座及第2座，每座提供3部升降機。單位實用面積介乎339至1,147方呎，戶型分布方面，以兩房佔最多，設有393伙，佔全盤約87%，實用面積由343至510方呎。其次為三房佔41伙，實用面積由668至690方呎。一房設14伙，實用面積339方呎。四房僅提供3伙，實用面積由1,111至1,147方呎；當中部分為連平台或天台的特色單位。
全盤面積最細單位為1座9至17樓C2及C3室，實用面積339方呎，屬一房(開放式廚房)間隔。面積最大為1座29樓A1室，實用面積1,147方呎，屬四房間隔，連903方呎天台及54方呎梯屋，內置樓梯前往天台。
信置執行董事田兆源表示，「瑅海」鄰近港鐵土瓜灣站，為首席維港臨海府邸，亦為「Victoria Cove Central」首次提供的全海景兩房、三房及四房戶型。項目稍後將公布最新銷售部署，有機會於日內開放示範單位予傳媒參觀及拍攝，當中包括上述海景三房戶型。
發展商指，「瑅海」鄰近港鐵土瓜灣站，4站內到達四大轉車站，包括柯士甸站、紅磡站、金鐘站及鑽石山站，連接六大鐵路，出行輕鬆便捷。項目基座為歐陸式建築步行街(興建中)，區內設有林蔭大道(興建中)及綠化休憩空間(興建中)等。