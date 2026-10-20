中原(工商舖)：9月商舖租務成交金額按年增近一成 展望本月維持平穩上升｜商舖市況

政府最新數據，國慶黃金周假期錄得訪港旅客約160萬人次，當中逾141.6萬為內地旅客，較去年同期增長約9.4%，而旅客人流增加帶動旅遊核心區零售市場回暖，同步為商舖租務提供有力支持。9月份商舖租賃市場錄得約302宗成交，按月及按年僅窄幅上落；而成交額則錄得約2,970萬元，按年增加約一成。中原分析，隨著年底消費旺季將至，相信商戶正積極部署，預料10月份商舖租賃市場有望維持平穩上升。
中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，9月份商舖租賃市場錄得約302宗成交，涉及成交金額約2,970萬元，較上月分別微跌約4.43%及1.52%，按年則分別升約0.67%及10.95%。至於租用面積方面，9月份錄得約34.8萬方呎，按月及按年減少約22.7%及約15.54%。
何潔釵稱，9月份市場最矚目商舖租務成交為尖沙咀廣東道30號新港中心地下G07號舖，面積約3,517方呎，月租約80萬元，平均呎租約227元。該舖新租客為龍豐集團，連同上述新分店，該集團現時於尖沙咀已設有5間分店，其中位於加拿芬廣場地舖的分店於2019年開業，並於今年5月以月租約36萬元擴租同廈地庫全層，現相隔僅數月再於新港中心開新分店。
此外，佐敦彌敦道233至239號佐敦薈地下A號舖於今年8月亦獲連鎖藥妝店屈臣氏租用，涉及面積約4,313方呎，月租約64.7萬元，呎租約150元。何潔釵認為，儘管近年旅客消費模式有所轉變，但對購買本港特色中成藥及彩妝的需求仍然殷切，並帶動連鎖藥妝店持續積極擴充。
核心區空置率表現各自發展
至於空置率方面，何潔釵指出，9月份核心區空置率表現各自發展。其中灣仔區空置率明顯改善，錄得約5.95%，按月減少約0.61個百分點，惟按年仍增加約1.36個百分點。而中環及銅鑼灣最新空置率分別錄得約7.32%及6.27%，較上月微升0.04及0.05個百分點，按年則分別增加0.56個百分點及減少0.06個百分點。而九龍區方面，尖沙咀及旺角9月份空置率分別為7.39%及9.03%，按月上升0.04個百分點及回落0.08個百分點，較去年同期則上升1.24及0.58個百分點。
何潔釵續指，隨著訪港旅客的消費模式轉變，旅客對於鐘錶珠寶及名牌奢侈品的消費熱情減退，對性價比高的日用品及藥妝需求增加，加上本港連鎖藥妝店有正貨保證，持續吸引大批旅客消費，因而帶動藥妝店的承租能力上升。同時，藥妝店品牌選址傾向落戶核心區一線街人流最旺段，面積亦較以往為大，動輒2,000方呎或以上，因而帶動舖位大手租務交投上升。何潔釵分析，隨著年底消費旺季逼近，預料零售商將積極部署擴充，相信10月份商舖租賃市場成交有望穩步向上。