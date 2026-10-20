林海山城花園洋房7480萬標售 面積逾3320呎｜大埔新盤

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，「林海山城」為山海環抱的低密度住宅項目，既鄰近北部都會區盡享區內「雙城三圈」跨境發展所帶來的機遇；同時坐落於大鵬灣及印洲塘生態康樂旅遊圈，周邊環抱八仙嶺郊野公園、船灣郊野公園，以至紅花嶺郊野公園及深圳梧桐山國家森林公園。優質居住空間與豐富生態資源融為一體，打造匯聚山海自然與未來發展機遇的跨境高端生活。

由希慎興業(014)與香港興業(480)合作發展的大埔低密度海景新盤「林海山城」今日(20日)以招標形式售出「山城徑17號」現樓花園洋房，涉資7,480萬元。

香港興業國際集團銷售及市場推廣助理總經理陳永盟稱，今日招標售出「山城徑17號」現樓花園洋房，實用面積3,327方呎，連580方呎花園及539方呎天台，成交價7,480萬元，呎價22,483元，造價理想。買家因業務需經常往返中國內地及本地創科園區，鍾情項目輕鬆接通多個中港陸路口岸，如香園圍(蓮塘)口岸及新皇崗口岸；加上上述洋房前臨吐露港，盡享山海環抱及低密度優勢，而且可「即買即住」，故參觀現樓後即拍板入市。

該盤迄今售出186伙，套現近54億元。「林海山城」提供合共262戶花園洋房及分層單位，實用面積1,010至8,030方呎。