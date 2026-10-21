「4球」進駐嘉湖山莊！三房呎價唔使8000元 2年轉手賺近5%｜藍籌屋苑

藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊憑藉發展成熟、基座及周邊設有購物商場、配套一應俱全兼鄰近輕鐵及鐵路網絡，持續吸引廣大置業客及外區客關注。利嘉閣地產天水圍-天盛分行高級聯席董事黃肇雯表示，該行團隊最新促成嘉湖山莊1期樂湖居10座低層G室成交，單位實用面積約548方呎，採三房間隔，外望優雅開揚園景。

黃肇雯透露，買家為外區客，早前經利嘉閣真盤源平台獲代理安排參觀上述放盤。買家參觀後，極為心儀屋苑居住環境舒適且配套成熟，加上單位採光充足兼享優雅園景，配合三房方正實用的開則，極符合自置居所及自用需求，睇樓後感到十分滿意，遂決定以438萬元購入，呎價約7,993元，成交價屬市場合理水平。