「4球」進駐嘉湖山莊！三房呎價唔使8000元 2年轉手賺近5%｜藍籌屋苑

藍籌屋苑天水圍嘉湖山莊憑藉發展成熟、基座及周邊設有購物商場、配套一應俱全兼鄰近輕鐵及鐵路網絡，持續吸引廣大置業客及外區客關注。利嘉閣地產天水圍-天盛分行高級聯席董事黃肇雯表示，該行團隊最新促成嘉湖山莊1期樂湖居10座低層G室成交，單位實用面積約548方呎，採三房間隔，外望優雅開揚園景。
黃肇雯透露，買家為外區客，早前經利嘉閣真盤源平台獲代理安排參觀上述放盤。買家參觀後，極為心儀屋苑居住環境舒適且配套成熟，加上單位採光充足兼享優雅園景，配合三房方正實用的開則，極符合自置居所及自用需求，睇樓後感到十分滿意，遂決定以438萬元購入，呎價約7,993元，成交價屬市場合理水平。
據悉，原業主於2024年以約418萬元購入單位，持貨約2年轉手，帳面賺20萬元，單位期內升值約4.8%。
樂湖居高層開揚海景兩房443萬易主
利嘉閣地產天水圍-Yoho West分行高級經理曾慧敬指，該行團隊最新促成樂湖居10座高層E室買賣，單位實用面積約448方呎，採兩房間隔，外望優美開揚海景。
曾慧敬稱，買家為外區客，早前經介紹及利嘉閣真盤源平台獲代理安排參觀上述放盤。買家參觀後遂決定以443萬元承接，呎價約9,888元，成交價屬市場合理水平。
據悉，原業主於2005年以約110萬元購入單位，持貨約21年轉售，帳面獲利333萬元，單位期內升值約3倍。