中原城市租金回報率CRI連升三個月 料第四季企穩3.30%｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年8月CRI回報率最新報3.31%，按月升0.03個百分點。在8月暑期租務旺季的推動下，租盤需求持續增加，租金績創新高；同期樓價樓價雖然回升，但升幅遜租金，令回報率再向上。雖然9月起租賃旺季完結，且發展商以貼二手價推售新盤令樓價受壓，但在租金高位整固支撐下，料第四季CRI回報率有望企穩3.30%。

租金回報率高於H按息 供平過租持續

今年8月H按息維持3.25%水平，同期租金回報率高H按息0.06厘，近兩個月再度重現供平過租。雖然市場料年底仍有加息機會，但有大型銀行推出「先P後H」按揭計劃，以現時最優惠利率計算，首3年利率為2.68%，回報率較定息高0.63厘，供平過租現象仍然未變。