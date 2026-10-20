中原城市租金回報率CRI連升三個月 料第四季企穩3.30%｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年8月CRI回報率最新報3.31%，按月升0.03個百分點。在8月暑期租務旺季的推動下，租盤需求持續增加，租金績創新高；同期樓價樓價雖然回升，但升幅遜租金，令回報率再向上。雖然9月起租賃旺季完結，且發展商以貼二手價推售新盤令樓價受壓，但在租金高位整固支撐下，料第四季CRI回報率有望企穩3.30%。
租金回報率高於H按息 供平過租持續
今年8月H按息維持3.25%水平，同期租金回報率高H按息0.06厘，近兩個月再度重現供平過租。雖然市場料年底仍有加息機會，但有大型銀行推出「先P後H」按揭計劃，以現時最優惠利率計算，首3年利率為2.68%，回報率較定息高0.63厘，供平過租現象仍然未變。
中小型單位CRI_Mass回報率連升三個月
2026年8月份CRI_Mass回報率報3.45%，按月升0.04個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.41%，按月升0.03個百分點。兩者回報率均齊升三個月共0.09個百分點。反觀大型單位回報率則微跌至2.76%，結束其2個月連升。
九龍CRI連升兩個月 新界東升幅最勁
按四區劃分，新界東及九龍表現較佳。新界東CRI_Mass回報率報3.47%，按月升幅最大達0.15個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.50%，按月升0.07個百分點，其連升兩個月共0.15個百分點。至於新界西則微升至3.46%，港島區則回落至3.34%，結束其2個月連升。
14屋苑租金回報達4厘 屬荃威花園最多
在143個成份屋苑中，2026年8月份租金回報高於H按息(3,25%)的屋苑有80個，較7月份減少6個，即55.9%屋苑供平過租。當中更有14個租金回報達4厘或以上，回報最高的首三位分別為：荃威花園(4.64%)、黃埔新邨(4.38%)、沙田第一城(4.29%)。
至於其他藍籌屋苑方面，回報率普遍介乎2.88%至3.75%水平。當中以麗港城(3.75%)、杏花邨及嘉湖山莊(同3.58%)表現最佳。而太古城及海怡半島亦分別錄得3.08%及3.41%的平穩回報。