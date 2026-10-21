擬周內上載樓書 萬芊 部署先推售花園洋房

全新盤連環登場！長江實業集團(1113)旗下元朗錦田北「萬芊」昨公布項目的整體規劃及布局，預告最快周內上載售樓說明書，傾向率先以招標形式出售花園洋房戶。另外信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作的紅磡「瑅海」則突擊公布樓書，提供451伙，戶型涵蓋一房至四房，將於今日公布最新銷售部署。
長實營業部副首席經理楊桂玲指，「萬芊」採三區六街設計，三區為分層住宅區、花園洋房區及園林、休憩及會所區；六街為琥珀大道、澄嵐大道、緋悅大道、白暮大道、翠林大道及楓木大道。項目位於尖沙咀港景匯的展覽廳及示範單位已準備就緒，爭取短期開放予公眾參觀。
花園面積最大逾千呎
長實高級助理營業經理劉佩珊稱，項目設85幢面積497至1,030方呎花園洋房，當中兩房佔28伙、三房佔53伙，四房佔4伙。各幢洋房均設面積237至1,101方呎花園及面積199至370方呎天台。
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瑅海主打兩房
「瑅海」昨突擊公布樓書，由第1及第2座組成，涉451伙，單位實用面積339至1,147方呎。當中兩房提供393伙最多，佔全盤約87%，面積343至510方呎。三房佔41伙，面積668至690方呎。一房佔14伙，面積339方呎。四房設3伙，面積1,111至1,147方呎。項目預計關鍵日期2028年9月30日，樓花期長約23個月。
信置執行董事田兆源表示，「瑅海」為首席維港臨海府邸，亦為Victoria Cove Central首次提供的全海景兩房、三房及四房戶型。