擬周內上載樓書 萬芊 部署先推售花園洋房

全新盤連環登場！長江實業集團(1113)旗下元朗錦田北「萬芊」昨公布項目的整體規劃及布局，預告最快周內上載售樓說明書，傾向率先以招標形式出售花園洋房戶。另外信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作的紅磡「瑅海」則突擊公布樓書，提供451伙，戶型涵蓋一房至四房，將於今日公布最新銷售部署。

長實營業部副首席經理楊桂玲指，「萬芊」採三區六街設計，三區為分層住宅區、花園洋房區及園林、休憩及會所區；六街為琥珀大道、澄嵐大道、緋悅大道、白暮大道、翠林大道及楓木大道。項目位於尖沙咀港景匯的展覽廳及示範單位已準備就緒，爭取短期開放予公眾參觀。