SIERRA SEA第2C(2)期次輪開賣｜中原陳永傑：大手客擲3300萬買4伙擬作收租｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期今日(21日)進行次輪公開發售128伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，承接項目首輪「一Q清枱」的佳績，今日客戶出席率依然高企，該行於A1組促成4組大手客成交，暫時最大手客斥約3,300萬元購入2伙三房及2伙兩房，打算作投資收租用途；另外有3組客戶亦斥約2,800萬至近3,000萬元買入4伙，包括2伙三房及2伙兩房單位。

他指，項目對上數期全數業主皆能獲利離場，吸引更多投資者打算今輪進駐，預料今日128伙同樣全數沽清；而今日該行出席客戶約佔60%為長線投資者。