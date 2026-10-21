SIERRA SEA第2C(2)期次輪開賣｜中原陳永傑：有大手客欲擲近3000萬買4伙收租｜西沙新盤

陳永傑稱，10月迄今一手成交宗數已超越1,100宗，是連續三個月一手成交超越1,000宗；而2026年至今一手成交已累積近1.5萬宗。他續稱，市場憂慮美國或會再加息，發展商紛紛趁加息前加快推盤步伐，於競爭下開價克制。預料本月一手成交可以超越2,000宗或達2,200宗水平，創半年新高。

他指，項目對上數期全數業主皆能獲利離場，吸引更多投資者打算今輪進駐，預料今日128伙同樣全數沽清；而今日該行出席客戶約佔60%為長線投資者。

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期今日(21日)進行次輪公開發售128伙，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，承接項目首輪「一Q清枱」的佳績，今日客戶出席率依然高企，該行錄得逾10組客戶打算購入多於2伙，當中最大手計劃斥資近3,000萬元購入4伙作收租之用。

「SIERRA SEA」第2C(2)期次輪銷售涵蓋96伙兩房及32伙三房，單位折實售價由546.72萬至986.68萬元，折實呎價介乎12,714元至15,821元。另有24伙則以招標形式出售。

「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381至924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028年3月28日。