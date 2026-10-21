瑅海部署月內開價 海景三房套戶型命名「瑅海瑰寶」 將招標發售｜紅磡新盤

信置執行董事田兆源表示，「瑅海」位處Victoria Cove Central最臨海位置，地理位置優越，更首度提供小區內的全海景兩房、三房及四房戶型供應，單位可享開揚無遮擋維港海景。項目自上載樓書後已接獲不少客人查詢，部署本月內開價，最快下月發售，當中海景三房單位將會採招標形式出售。他透露，展銷廳將設2個示範單位，包括1個有裝修三房及1個交樓標準兩房，將率先開放予傳媒參觀，稍後安排對外開放。

信和置業(083)、招商局置地(978)及市區重建局合作發展，位於紅磡榮光街新盤「瑅海」昨日(20日)突擊上載售樓說明書，今日(21日)預告有機會月內公布首張價單，最快下月推售。

至於項目三房一套連工作間及洗手間戶型命名為「瑅海瑰寶Marina Prime」，提供41伙，發展商介紹其中A1單位戶型，實用面積690方呎。客飯廳間隔四正，空間寛敞實用，另連共38方呎的露台及工作平台，配合玻璃大窗，採光度十足；而3間睡房與客飯廳共享同一坐向景觀。

「瑅海」位於紅磡榮光街88號，由2座住宅大樓組成，提供451伙，實用面積介乎339至1,147方呎，戶型涵蓋一房至四房，當中主打兩房佔393伙或約87%。項目不設住宅停車位，預計關鍵日期為2028年9月30日。