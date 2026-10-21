33清水灣開價｜首推73伙 兩房折實價1013萬入場 周日先到先得開賣｜牛池灣新盤

九龍建業(034)旗下位於牛池灣清水灣道新盤「33清水灣」第1期今日(21日)公布首張價單，涉及73伙，以90天現金付款計劃計算最高5%折扣，折實售價由1,013.1萬元起，折實呎價由19,981元起，折實平均呎價約23,910元。發展商同步上載銷售安排第2號，落實本周日(25日)以先到先得發售首批73伙。

九建市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，「33清水灣」早前開放第1期示範單位予傳媒參觀後，項目關注度持續升溫。自招標展開以來，市場反應熱烈，累計售出16伙，套現逾2.3億元。至於項目錄得逾2,000個查詢，主要為青年才俊和年輕家庭等潛在買家，亦有不少查詢有關兩房單位，為回應市場需求，今公布首張價單，涵蓋58伙兩房連工作間單位及15伙三房單位，實用面積介乎492至536方呎。價單定價由1,066.4萬至1,519.3萬元，呎價介乎21,034元至29,039元。