中原按揭王美鳳：9月資助房按揭登記跌逾六成 創五個月新低 | 樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年9月份本港銀行資助房屋按揭登記僅錄得1,123宗，較8月份的3,093宗按月大幅下降63.7%，創五個月新低。資助房屋按揭市佔率方面，9月份中銀香港以50.5%的市佔率，連續38個月蟬聯單月市佔冠軍；同時滙豐銀行表現突出，市佔率按月急升2.5個百分點至20.5%，排名維持第二。
中原按揭董事總經理王美鳳表示，跌幅急勁主要源自多個中大型居屋項目上會期接近尾聲，月內大型居屋項目僅得啟盈苑錄得497宗現樓按揭登記，對比上月三大屋苑（啟盈苑、裕興苑及錦柏苑）合共錄得2,412宗驟降近八成。
首九月累計資助房屋按揭登記按年升近四成
雖然單月數字急跌，但總結今年首九個月，資助房屋按揭登記量累計達18,084宗，較2025年同期的12,980宗按年顯著增加39.3%。王美鳳指，這主要受惠於上半年有多個新居屋及綠置居項目落成並進入按揭上會期，同時帶動今年整體累計資助房屋按揭登記量。其中，中銀香港（9,444宗，市佔率52.2%）、恒生銀行（3,570宗，市佔率19.7%）、滙豐銀行（3,420宗，市佔率18.9%）穩佔前三甲。
居屋二手交投跌穿300宗水平
居二市場方面，根據中原按揭研究部及房委會數字（截至2026年10月16日），2026年9月份居屋第二市場暫錄得250宗成交（臨時數字），較8月份的316宗回落20.9%。王美鳳對此解釋，相比今年上半年平均每月約375宗的活躍交投，近四個月成交量持續縮減的主因是早前市場已消化部分居二筍盤的購買力，令近期「白居二」入市步伐減慢，再加上新一期「居屋2025」攪珠結果公佈在即，導致部分資助房屋買家早前已轉趨觀望，預計短期內二手居屋交投將持續反復。