中原按揭王美鳳：9月資助房按揭登記跌逾六成 創五個月新低 | 樓市數據

根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2026年9月份本港銀行資助房屋按揭登記僅錄得1,123宗，較8月份的3,093宗按月大幅下降63.7%，創五個月新低。資助房屋按揭市佔率方面，9月份中銀香港以50.5%的市佔率，連續38個月蟬聯單月市佔冠軍；同時滙豐銀行表現突出，市佔率按月急升2.5個百分點至20.5%，排名維持第二。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，跌幅急勁主要源自多個中大型居屋項目上會期接近尾聲，月內大型居屋項目僅得啟盈苑錄得497宗現樓按揭登記，對比上月三大屋苑（啟盈苑、裕興苑及錦柏苑）合共錄得2,412宗驟降近八成。