新盤撻訂｜中原：上季跌破百宗 創8個季度新低 料全年宗數按年大減近50%｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年第三季新盤撻訂宗數錄63宗，較第二季的139宗急跌54.7%，連跌2季共62.3%，為近6個季度以來首度跌破百宗，創2024年第三季40宗後的8個季度新低。其中撻大訂錄50宗，撻大訂比例為79%，按季升6個百分點，向上迫近八成；撻細訂比例則回落至21%。反映有財務問題迫切須要撻訂的買家已於早前撻訂，加上第三季樓市成交放緩，發展商處理撻訂個案的速度亦減慢。 今年首三季合共369宗撻訂，料全年約450宗，較2025年高峰880宗大減近五成。隨着樓市氣氛好轉，樓價比去年低位回升近兩成，高位入市的買家壓力減輕，致撻訂數字大幅下降。(詳見附表1)

重售比例不足三成 於2026年第三季取消交易的63宗一手私人住宅之中，截至9月底有18宗已成功重售，重售比例不足三成，僅29%，較第二季撻訂並於當季重售比例的60%，下跌31個百分點，比例連續兩季下調。顯示發展商收回撻訂單位後不急於重推，故重售比例偏低。(詳見附表2)

今年第三季撻訂宗數最多的一手項目是大埔白石角「Silicon Hill I」，錄得21宗。將軍澳日出康城11期B「凱柏峰I」錄得4宗，排名第二。其他7個項目包括大圍「柏傲莊III」、馬鞍山「雲海」2期雲海別墅、將軍澳日出康城11期C「凱柏峰II」、將軍澳日出康城11期D「凱柏峰III」、啟德「天璽．天」2期、黃竹坑港島南岸3期B「Blue Coast」及「啟德海灣」2期，各錄得3宗撻訂。除「天璽．天」2期及「啟德海灣」2期全部是撻細訂個案外，其餘7個項目全屬撻大訂個案。「雲海」2期雲海別墅已100%全部重售，而港島南岸3期B「Blue Coast」重售比例錄67%。「啟德海灣」2期及「Silicon Hill I」的重售比例偏低，僅錄33%及14%。其餘5個項目未有撻訂單位售出。(詳見附表3)

重售價跌幅最大為北角柏蔚山 第三季撻大訂重售降價幅度達兩成的單位合共6個，全屬實用面積800方呎以上大型單位，大部分於2019至2021年樓價高峰期間一手售出。重售價跌幅最大為北角柏蔚山2座高層A室，實用面積1,271方呎，原於2019年9月以5,017.1萬元買入，呎價39,474元，單位於2026年5月取消交易，2026年第三季重新以3,411.7萬元售出，呎價26,843元，重售價下降32%。(詳見附表4) 另外，第三季撻大訂重售價較原價提升幅度超過兩成的單位合共7個，啟德「柏蔚森」佔5宗，主要為實用面積600方呎以下的中小型單位，全部於2024至2025年一手售出。提價幅度最多為馬鞍山「雲海」2期雲海別墅PLUMERIA AVENUE雙號屋，實用面積2,837方呎，原於2024年2月以6,606萬元買入，呎價23,285元，單位於2026年8月取消交易，今年第三季重新以8,666.3萬元售出，呎價30,547元，重售價上調31%。啟德「柏蔚森II」3座低層C室，實用面積392方呎，原於2025年5月以642.6萬元買入，呎價16,393元，單位於2026年4月取消交易，今年第三季重新以829萬元售出，呎價21,148元，重售價提升29%。(詳見附表5)