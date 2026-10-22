尖沙咀金馬倫道全幢物業放售 意向價9368萬 具收租及重建發展價值

物業位於尖沙咀金馬倫道，距離港鐵尖沙咀站僅數分鐘步程，周邊匯聚大型購物商場、酒店、餐飲及娛樂設施，區內人流暢旺，長期受本地居民、旅客及商務人士追捧。作為九龍半島最成熟的商業及旅遊樞紐之一，尖沙咀核心區的全幢物業供應極為有限，向來備受投資市場關注。

世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理出售位於尖沙咀金馬倫道14A號全幢物業，位處尖沙咀傳統黃金零售及旅遊核心區，屬市場罕有放售之單一業權全幢物業，兼具收租及重建發展價值，意向價9,368萬元。

是次放售為一幢四層高物業，地下至三樓以全數租出。物業地盤面積約1,243方呎，而總樓面面積約3,812方呎。物業現時位於《尖沙咀分區計劃大綱核准圖》「商業（6）」地帶內，最高地積比率為12倍，最高建築物高度為主水平基準以上130米，具備重建及提升發展潛力，或可打造成地標式酒店、銀座式商廈、寫字樓等用途。

值得留意的是，毗鄰之金馬倫道14B號同樣屬單一業權物業，地盤面積約1,241方呎。如兩者成功合併發展，總地盤面積可達約2,484方呎，將大幅提升未來重建項目的規模及設計彈性，為投資者及發展商提供極具吸引力的收購整合機遇。