銅鑼灣9 Keswick Street一籃子物業放售 意向呎價1.16萬起｜商廈市況

受惠黃金周內地旅客訪港、港股成交及IPO集資額倍升，本港旅遊及金融市場持續暢旺。作為核心旅遊商業區，銅鑼灣優質銀座式商廈向來備受投資者及企業用戶青睞。有發展商看好核心區前景，委託中原(工商舖)作特約代理放售旗下位於銅鑼灣敬誠街9 Keswick Street一籃子物業，項目意向價由1,600餘萬元起，呎價則由約11,600元起，建築面積約1,310至1,949方呎，部分樓層更設有矜罕特色平台，極適合醫療診所、金融機構、家族辦公室、高級會所及展廳作自用或長線投資。
中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事黃瑋琮表示，是次特約代理放售物業位於銅鑼灣敬誠街9至11號9 Keswick Street一籃子物業，分布於地下、1、2、4至6、8至10、12至17樓，合共15個全層樓面，每層建築面積約1,310至1,949平方呎(未核實)，入場價由約1,624.4萬元起，意向呎價由約11,600元起。黃氏補充，8樓全層為特色單位，設有面積為85平方呎的平台，可作戶外休憩、綠化花園或客戶接待之用。
黃瑋琮指，物業樓高21層，採用一梯一伙設計，打造專屬獨立企業空間，配備獨立分體式冷氣系統、每層獨立洗手間及來去水位，設計靈活。樓面空間寬敞開揚，採光充足，地下至4樓的結構承重更高達5 kPa，配合低層彈性玻璃幕牆設計，能靈活滿足大型醫療設備搬運或特殊商業布局需求。
此外，中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事莊朗文表示，物業大堂以高雅雲石鋪設，門面大氣典雅，並設有非接觸式公共區域控制系統、無障礙設施及平地電梯，鄰近亦有充足停車位，全面提升營運效率及衛生保障。加上位處銅鑼灣核心優越地段，步行至港鐵銅鑼灣站僅約3分鐘，周邊匯聚頂級購物商場、星級酒店及多元化餐飲，交通網絡完善，巴士、小巴及的士線路齊備，出入極為便捷。
莊朗文分析，受惠於旅遊及金融雙重利好，銅鑼灣核心商業區前景向好，根據入境處預計整個黃金周將有約129萬內地旅客訪港，日均人次按年升逾5%，加上政府錄得今年首9個月港股日均成交額約2,729億元，按年升約6.4%，新股集資額逾約3,880億元，已超越去年全年水平，預料會吸引更多高淨值旅客、專才及企業來港，帶動核心商業區物業買賣及租務交投。而是次推售項目的合共15個樓層為區內少有同時具備一梯一伙、高載重及獨立冷氣的全新精品商廈，對醫療診所、家族辦公室及高規格商務自用買家極具吸引力，憑藉優越地理位置及專業配套，預料將受市場注目，可望短期內錄得成交並迅速獲吸納。