銅鑼灣9 Keswick Street一籃子物業放售 意向呎價1.16萬起｜商廈市況

受惠黃金周內地旅客訪港、港股成交及IPO集資額倍升，本港旅遊及金融市場持續暢旺。作為核心旅遊商業區，銅鑼灣優質銀座式商廈向來備受投資者及企業用戶青睞。有發展商看好核心區前景，委託中原(工商舖)作特約代理放售旗下位於銅鑼灣敬誠街9 Keswick Street一籃子物業，項目意向價由1,600餘萬元起，呎價則由約11,600元起，建築面積約1,310至1,949方呎，部分樓層更設有矜罕特色平台，極適合醫療診所、金融機構、家族辦公室、高級會所及展廳作自用或長線投資。

中原(工商舖)寫字樓部高級區域營業董事黃瑋琮表示，是次特約代理放售物業位於銅鑼灣敬誠街9至11號9 Keswick Street一籃子物業，分布於地下、1、2、4至6、8至10、12至17樓，合共15個全層樓面，每層建築面積約1,310至1,949平方呎(未核實)，入場價由約1,624.4萬元起，意向呎價由約11,600元起。黃氏補充，8樓全層為特色單位，設有面積為85平方呎的平台，可作戶外休憩、綠化花園或客戶接待之用。

黃瑋琮指，物業樓高21層，採用一梯一伙設計，打造專屬獨立企業空間，配備獨立分體式冷氣系統、每層獨立洗手間及來去水位，設計靈活。樓面空間寬敞開揚，採光充足，地下至4樓的結構承重更高達5 kPa，配合低層彈性玻璃幕牆設計，能靈活滿足大型醫療設備搬運或特殊商業布局需求。