買家心聲｜「街市大亨」再入手SIERRA SEA 中頭籌斥3300萬豪掃第2C(2)期4伙｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2C(2)期今日(21日)進行次輪公開發售128伙，據記者現場所見，A組大手客時段已有不少買家等待揀樓，當中有「街市大亨」之稱的物業投資者周起鴻亦有現身。據了解，他是次斥資約3,300萬元連掃4伙，涉及2伙三房及2伙兩房單位。
「SIERRA SEA」第2C(2)期今輪銷售截收27,131個認購意向登記，超額認購逾210倍。身穿色彩鮮明短袖T恤的周起鴻向記者透露，今次成功抽中1號籌號，感到十分幸運，對於項目售價直言仍然是「超平、勁平」。
擲逾7000萬 現手持10伙SIERRA SEA單位
周起鴻對「SIERRA SEA」可謂情有獨鍾，第2A期今年初開售時，當時身穿皮草大褸的他透露「一炮過」擲超過4,000萬元買入6伙，涵蓋5伙三房及1伙一房，表明作投資收租之用。他稱，主要鍾情屋苑「定價低，環境優美、用料靚」，亦因為屋苑平而入手，「輸嘅機會比較低啲」，樓價升跌對自己影響不大，主要是長揸收租而非短炒，加上發展商有提供3年保養執修，認為日後可安心出租。
連同今次購入的第2C(2)期4伙，周起鴻目前合共斥逾7,000萬元買入10伙。
「SIERRA SEA」第2C(2)期次輪銷售涵蓋96伙兩房及32伙三房，單位折實售價由546.72萬至986.68萬元，折實呎價介乎12,714元至15,821元。另有24伙則以招標形式出售。
「SIERRA SEA」第2C(2)期採雙棟式住宅大樓設計，由Emerald Avenue第1座及Emerald Avenue第2座組成，屬發展項目已推出期數中最高的座數之一，提供522伙，屬發展項目已推出期數中供應單位最少。單位實用面積介乎381至924方呎，戶型涵蓋兩房至四房，當中主打兩房佔301伙，更首次提供四房一套連儲物室及洗手間的標準單位戶型。項目預計關鍵日期為2028年3月28日。