33清水灣1期 周日發售 首推73伙 兩房最平1013萬

九龍建業(034)旗下牛池灣新盤「33清水灣」第1期昨突公布首張價單共73伙，涵蓋58伙兩房及15伙三房，實用面積492至536方呎。以90天現金付款計劃計算最高5%折扣計算，折實價1,013.1萬至1,443.3萬元，折實呎價19,982至27,587元，折實平均呎價約23,910元。當中最低售價及呎價同為第2座9樓D室兩房，實用面積507方呎，折實價1,013.1萬元，折實呎價19,982元。

九建市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，同步上載銷售安排第2號，落實周日以先到先得發售首批73伙。項目自招標展開以來累售16伙，套現逾2.3億元。