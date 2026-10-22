SIERRA SEA周日壓軸推153伙 折實均價14,658元｜西沙新盤

新地旗下西沙「SIERRA SEA」第2C(2)期銷情熾熱，發展商於今日公布第三號價單銷售安排，將於周日(10月25日)公開發售全數餘下153伙(10伙兩房及48伙三房)，市值超逾11億元，折實平均呎價14,658元，與上輪相若，當中76伙單位會於A組時段銷售。
第五號價單88伙 入場費546.89萬
新地代理執行董事陳漢麟指，昨日次輪銷售128伙迅速沽清後，隨即加推第5號價單，涵蓋88伙(65伙兩房及23伙三房)，市值逾7億元。折實售價546.89萬元至1027.99萬元；折實呎價由12,719元至16,022元。新地副董事總經理雷霆表示，該批單位折實均價15,188元，大部分屬原價加推，極少數微加1%至2%。另外，本周六將招標推售19伙三至四房單位。
特色戶呎價2.2萬 累售333伙套現14億
回顧昨日銷情，A組時段售出50伙，當中有11組客各連掃4伙，涉資最高達3,400萬元。今日亦錄得特色戶成交，以1,541.5萬元沽出，呎價高達 22,407元。項目截至昨晚累售333伙，套現逾14億元。客源方面，陳漢麟指內地客佔比超過兩成。
雷霆料全年一手成交額破2300億
展望後市，雷霆表示，下半年樓市非常熱鬧，預計今年全年一手成交額可突破2017年紀錄達到 2,300億元。