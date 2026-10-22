SIERRA SEA周日壓軸推153夥 折實均價14658元｜西沙新盤

新地旗下西沙「SIERRA SEA」第2C(2)期銷情熾熱，發展商於今日公佈第三號價單銷售安排，將於週日(10月25日)公開發售全數餘下153夥(10夥兩房及48夥三房)，市值超逾11億元，折實平均呎價14,658元，與上輪相若，當中76夥單位會於A組時段銷售。

第五號價單88夥 入場費 546.89 萬

新地代理執行董事陳漢麟指，昨日次輪銷售128夥迅速沽清後，隨即加推第5號價單，涵蓋88夥(65夥兩房及23夥三房)，市值逾7億元。折實售價546.89萬元至1027.99萬元；折實呎價由12,719元至16,022元。新地副董事總經理雷霆表示，該批單位折實均價15,188元，大部分屬原價加推，極少數微加1%至2%。另外，本週六將招標推售19夥三至四房單位。