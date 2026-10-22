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出版：2026-Oct-22 19:30
更新：2026-Oct-22 19:30

買唔到新樓！向隅客睇樓一星期 730萬轉購黃埔花園兩房｜藍籌屋苑

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黃埔花園本月暫錄7宗買賣，交投平穩，平均實用呎價約14,531元。(資料圖片)

中原地產黃埔第二分行資深分區營業經理袁顯岸表示，藍籌屋苑紅磡黃埔花園本月暫錄7宗買賣，交投平穩，平均實用呎價約14,531元。

袁顯岸指，分行最新促成黃埔花園27座中層D室成交，單位實用面積約466方呎，採兩房間隔，享向東開揚船景，擁企理裝修，以市價730萬元易手，呎價約15,665元。

據了解，新買家為外區一手向隅客，睇樓一星期，始終鍾情上址內櫳新淨，議價後感合理即決定入市作新居。原業主於2012年以477萬元購入物業，持貨約14年，現轉售帳面獲利253萬元，單位期內升值約53%

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