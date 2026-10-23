灣仔軒尼詩道163號全幢招租 總面積近3萬呎

受惠政府放寬非本地生收生上限，學生宿舍需求持續升溫，預料未來將保持增長。據教資會資料顯示，25/26學年資助課程非本地生人數按年增長約14%，加上近期市場錄得多宗矚目全幢學生宿舍買賣成交外，全幢租賃成交亦甚受追捧，最新一宗為興建中的荃灣白田壩街46至48號全幢獲學生宿舍營運商「青舍」率先於落成前3年以每月不超過約400萬元預租，引起市場對全幢學生宿舍租賃的關注。為迎合市場需求，業主現矜罕推出港島區優質全幢物業招租，並委託中原(工商舖)作項目策劃顧問，負責灣仔軒尼詩道163號全幢招租事宜。

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事馮潔玲表示，該物業位於灣仔軒尼詩道163號，今次出租包括1樓商業部分及2-22樓住宅部分，物業總出租面積有29,949平方呎。物業傾向物色單一營運商作整體承租形式出租，業主誠意招租，參考近期市場上同類全幢物業及專營學生公寓項目的租務成交，租金水平普遍介乎每方呎約40至45元。租金預算約為每月120萬至135萬元，與市場承接水平相若。 馮潔玲補充，物業為樓高24層的商住大廈，1樓為寫字樓，2樓至22樓為住宅用途，共21個住宿樓層，2樓更附露台空間，附設綠化休閒平台。住宅部分採一梯兩伙設計，合共提供42個單位，間隔方正，廚廁位置沿用現有配置，現大部分都是以3房間隔營運。廁所房間全有窗戶，採光通風極佳。大廈配備2部載客升降機，1樓可作接待處、自修室、洗衣房、健身娛樂區等，能全方位滿足學生的學習及生活需求。

料吸引專營學生公寓及共居空間營運商關注 馮潔玲稱，物業位處灣仔黃金地段，正對修頓球場及室內場館，門前多條電車及過海巴士路線可直達銅鑼灣及中環商業核心區。加上距離港鐵灣仔站僅約1分鐘步程，10分鐘步行圈直達香港藝術學院，乘搭港鐵約10至20分鐘可達港大、理大、城大及浸大等五大院校。參考近期租賃成交，近一年全幢學生公寓租賃逾七成集中於九龍區，港島區僅錄約4宗，租期普遍為約3年至5年合約。是次位於灣仔核心區的全幢物業，不論位置或租期，均供應極為罕有，屬年內港島區少見的放租盤源，呎租及規模均具競爭力。鑑於該物業位處核心地段，且與各大院校交通網絡高度接軌，預計將吸引專營學生公寓及共居空間的營運商及實力投資者關注。

馮潔玲表示，港島區地利位置優越，加上灣仔區三鐵匯聚優勢，交通便利。早前京東集團以約2.8億元重金進駐軒尼詩道218號全幢，反映該區已成為港島學生宿舍的戰略據點。是次招租物業可產生協同效應，有望共同形成高端國際學生生活圈，加上業主可為營運商提供較長租期，互惠互利，合作極具誠意。 馮潔玲分析，隨著香港積極發展為國際專上教育樞紐，市場對優質學生住宿的需求亦與日俱增；香港優質的高等教育持續吸引更多大灣區及全國各地的青年來港升學。以這批青年而言，不少於畢業後選擇留港發展，並於中環、上環、灣仔等核心商業區從事實習或工作。由於工作地點高度集中於港島核心一帶，他們普遍傾向繼續於區內居住，鮮有遷往其他區域，因而形成穩定而延續的居住需求。與此同時，除大專學生外，市場上亦有部分屬中學寄宿生，其住宿選擇往往與學校所在校網息息相關，而灣仔區向來校網優良、名校林立，對該批寄宿學生及其家長而言別具吸引力。是次項目為港島區全幢商住物業，供應矜罕，配套完善，加上物業地理位置優越，交通便利，將可填補高質素又安全的學生宿舍的供應；預計將吸引更多專營學生公寓的營運商關注，並有望於短時間內洽成。